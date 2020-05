Det endte med at blive OB, Odense og Ådalen.

Men det kunne have været Besiktas, Istanbul og udsigten til Bosporus for Superliga-profilen Emmanuel Sabbi.

For da den eftertragtede amerikaner i vinter valgte at skrive under på en forhåndaftale med OB, var der andre tilbud på bordet.

Og et af dem kom fra Tyrkiet, fortæller manden, som serverede tilbuddet for Emmanuel Sabbi.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Sabbi havde et tilbud fra Besiktas om et sommerskifte, for de så ham som en spiller med et stort potentiale. Men han havde ikke selv nogen som helst interesse i at skifte til Tyrkiet og Besiktas,« fortæller agenten Caglar Koycu.

Han agerede ikke som Emmanuel Sabbis agent, men var altså ham, der overleverede det gode tilbud til den hurtige Hobro-spiller.

Men amerikaneren ville knap nok kigge på de store lønsummer, før han med det samme takkede nej.

Der lå ellers potentielt og ventede en årsløn på op mod tre millioner kroner, hvis Emmanuel Sabbi ønskede at skifte til den store tyrkiske klub.

Besiktas' smukke stadion i Istanbul lige ud til Bosporus. Foto: OZAN KOSE Vis mere Besiktas' smukke stadion i Istanbul lige ud til Bosporus. Foto: OZAN KOSE

I stedet tog Emmanuel Sabbi til OB, hvor han denne sommer skifter den gule trøje ud med den stribede.

Her har Sabbi nemlig kontraktudløb, og derfor overtager OB den 22-årige Superliga-profil helt gratis.

