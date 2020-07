Intet skal sætte en stopper for en sjov fest. Heller ikke en uregerlig blindtarm.

Sådan lyder mantraet i hvert fald for AGF-profilen Casper Højer, der onsdag ikke var i truppen i Europa League Playoff-opgøret mod OB, som AGF vandt 2-1.

Højer var blevet syg op til kampen, og efter en undersøgelse stod det klart, at han havde blindtarmsbetændelse.

»Derfor blev han opereret sent onsdag og blev udskrevet samme dag. I vores dage er det et relativt enkelt indgreb og jeg forvente, at han er klar til træne med igen, når truppen samles igen efter sommerferien,«siger AGF-læge, Jacob Astrup, til klubbens hjemmeside.

(ARKIV) AGFs Jakob Ankersen, Casper Højer Nielsen og målmand William Eskelinen efter kampen i 3F Superligaen AGF mod Brøndby IF på Ceres Park i Aarhus, søndag den 26. juli 2020. AGF vinder sine første medaljer i 23 år. Det blev til bronze, efter det søndag blev til et 0-1-nederlag til Brøndby i sidste runde af mesterskabsspillet. AGF vandt Europa Playoff over OB og får nu europæisk deltagelse oveni hatten for bronzemedaljerne. AGF har dog den længste vej til europæisk gruppespil. Det skriver Ritzau, torsdag den 30. juli 2020.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup Vis mere (ARKIV) AGFs Jakob Ankersen, Casper Højer Nielsen og målmand William Eskelinen efter kampen i 3F Superligaen AGF mod Brøndby IF på Ceres Park i Aarhus, søndag den 26. juli 2020. AGF vinder sine første medaljer i 23 år. Det blev til bronze, efter det søndag blev til et 0-1-nederlag til Brøndby i sidste runde af mesterskabsspillet. AGF vandt Europa Playoff over OB og får nu europæisk deltagelse oveni hatten for bronzemedaljerne. AGF har dog den længste vej til europæisk gruppespil. Det skriver Ritzau, torsdag den 30. juli 2020.. (Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix) Foto: Bo Amstrup

Efter OB-kampen holdt AGF-spillerne en velfortjent afslutningsfest efter en sæson, hvor det er blevet til bronzemedaljer og europæisk deltagelse. Og på trods af Højers indgreb holdt det ham ikke væk fra festen.



Sæsonen skulle fejres.

»Således mødte Casper Højer Nielsen op til gårsdagens (onsdag, red.) sæsonafslutningsfest - stadig med et hospitalsmærke om håndledet, men med et stort smil - ingen blindtarm skulle forhindre ham at afslutte sæsonen ordentlig med holdkammeraterne, staben og resten af klubben,« skriver klubben videre.

Superliga-sæsonen starter op igen i midten af september. AGF-spillerne holder i øjeblikket ferie og møder ind igen om 14 dage.