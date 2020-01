På årets første dag har FC Midtjylland-profilen Tim Sparv besluttet sig for at vække opsigt.

Således har han på det sociale medie Instagram lagt et bemærkelsesværdigt billede ud af sig selv.

Her poserer han nøgen på en badebro. Kun iklædt et gult anførerbind på venstre arm.

»Tak til alle for et uforglemmeligt år. 2019 vil aldrig blive glemt. Guld med FC Midtjylland og kvalifikation til EM-slutrunden i 2020,« skriver den finske landsholdsspiller, der ikke fortæller, hvor billedet stammer fra. Men tilsyneladende er det fotograferet under varme himmelstrøg eftersom man kan spotte et par liggestole og turkisblåt vand.

View this post on Instagram Lupaus on lupaus. A promise is a promise. I thought I‘d get away with it but you people kept reminding me. Next year I‘ll keep my mouth shut#nakedrun . . . Thank you to everyone for an incredible year. 2019 will never be forgotten. Cup gold with @fcmidtjylland and EURO 2020 qualification with @huuhkajat. What more can a person wish for? Happy new year to you all! Party hard! #nye A post shared by Tim Sparv (@timsparv) on Dec 31, 2019 at 7:45am PST

Om en måned skal Tim Sparv sammen med holdkammeraterne i Superliga-topklubben FC Midtjylland til De Forenede Arabiske Emirater på træningslejr.

»Det er en sportslig beslutning for os. Vi har talt med den sportslige sektor, og deres ønske er, at vi igen tager til Dubai, fordi vi ved, at vi får perfekte betingelser for vores forberedelse dernede,« har FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein tidligere udtalt til Herning Folkeblad.

Brøndby og FC København blev af egne fans stærkt kritiseret for at rejse til De Forenede Arabiske Emirater. Landet er tit blevet beskyldt for brud på menneskerettighederne, og derfor var mange fans utilfredse med klubbernes beslutning om at benytte sig af emiraterne som træningslejr.

FC Midtjylland var dengang ikke synderligt modtagelig for kritikken, og de holdt fast i at ville tage turen til de varme lande. Det var sportschefen meget klar omkring, da han blev spurgt for et års tid siden.

FC Midtjyllands administerende direktør Claus Steinlein Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands administerende direktør Claus Steinlein Foto: Henning Bagger

»Der er rigtigt gode forhold. Der er gode baner og god mad, og så kan vi være sikre på, at der er varmt,« sagde Svend Graversen dengang.

Men i år har FC Midtjylland ifølge klubbens direktør taget forholdsregler inden turen til varmen.

»Vi har sikret os, at det hotel, vi bor på, overholder alle internationale regler og konventioner. Det var afgørende for os, og det er vi blevet sikret gennem vores samarbejdspartner,« er Claus Stenlein blevet citeret for at sige til Herning Folkeblad.

Mens FC Midtjylland har valgt at holde fast i Dubai, som klubben har besøgt hvert år siden 2016, har FC København og Brøndby valgt at gå en anden vej. Fanpres gav genlyd i begge klubber, som i år forbereder deres forårssæsoner i Portugal.