De fleste kender ham som en stor profil i Superligaen. Men Awer Mabil gemmer på en barsk fortid.

»Vi byggede en hytte af mudder. Den var på størrelse med et soveværelse i et normalt hus i den vestlige verden.«

Det fortæller FCM-profilen, der blev født i en flygtningelejr i Kakuma, i et stort interview med BBC.

Han boede i den lille hytte med sin mor og sine to søskende. Én gang om måneden fik de leveret mad, og der var ikke meget af det. Derfor skulle det rationeres, for de fik blot fire kilo ris og tre kilo bønner.

Awer Mabil i søndagens opgør mod Esbjerg. Foto: John Randeris Vis mere Awer Mabil i søndagens opgør mod Esbjerg. Foto: John Randeris

»Vi fik ét måltid om dagen – aftensmad. Der var ikke noget, der hed morgenmad eller frokost. Du måtte bare klare dig gennem dagen og den lille smule aftensmad, du fik. Du måtte virkelig sætte pris på det,« fortæller Awer Mabil.

Den i dag 23-årige fodboldspiller startede allerede med at spille bold som fem-årig. Dengang boede han stadig i en flygtningelejr, men det ændrede sig i 2006.

Her flyttede han sammen med resten af familien til Australien. Og her følte han, at han havde en chance for at jagte drømmen om at blive professionel fodboldspiller.

Det var dog ikke uden bump på vejen, at familien flyttede til Australien. For også her havde Awer Mabil nogle hårde oplevelser.

FC Midtjyllands Awer Mabil har spillet adskillige Superliga-kampe her i efteråret. Foto: Henning Bagger Vis mere FC Midtjyllands Awer Mabil har spillet adskillige Superliga-kampe her i efteråret. Foto: Henning Bagger

»Da jeg var 16 kom jeg hjem en dag, og så angreb en af mine naboer mig. Det første jeg gjorde var at smække døren i og gemme mine søskende. Jeg snakkede med dem (naboerne, red.) mens døren var lukket i. Jeg sagde ’gå væk’. De blev ved med at sige ’smut tilbage til dit eget land,« husker Awer Mabil.

Han understreger dog, at han er stolt af at repræsentere landet. For det er slet ikke alle, der opfører sig sådan, fortæller han. Samtidig var det også i Australien, at hans liv for alvor ændrede sig. Landet ’Down Under’ er hans hjem, siger han.

I dag bor han i Danmark, og hver dag tørner han ud på træningsanlægget i Ikast sammen med resten af FC Midtjylland-holdet. Han er en profil i Superligaen, og i oktober debuterede han på det australske landshold.

Han har for nyligt forlænget sin kontrakt med de forsvarende danske mestre, så den nu løber frem til 2022.