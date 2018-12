AaBs Rasmus Würtz er efterhånden blevet 35 år og overvejer at stoppe karrieren til sommer, hvis ikke skaderne hører op.

Med 466 Superliga-kampe under bæltet har veteranen Rasmus Würtz rekorden for flest optrædener i landets bedste række.

Men det kan snart være slut for midtbanespilleren, som i indeværende sæson har døjet med skader og haft svært ved at spille sig på holdet i AaB.

Blot otte kampe er det blevet til for anføreren, som overvejer et karrierestop når den nuværende kontrakt udløber til sommer.

Würtz vil dog ikke udelukke, at han har lidt mere i benene.

»Jeg har ikke taget nogen beslutning endnu, men det kan godt være, at det slutter dér. Jeg tænker også, at hvis jeg bliver ved med at have de her afbræk hele tiden, så stiller AaB nok også spørgsmålstegn ved, om de vil have mig i truppen. Det må tiden vise. Men hvis jeg er skadesfri i foråret og får det til at køre fint, så er det ikke sikkert, at det er slut,« udtaler han til Nordjyskes podcast Ripodsten.

Würtz har spillet 322 kampe for AaBs førstehold og kan næste gang komme i aktion søndag, hvor AC Horsens gæster Nordjylland.