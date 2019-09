Det kan være svært at putte den ind nogle gange. Det ved Randers FC's 37-årige Johnny Thomsen alt om.

Han skulle nemlig bruge otte år før det lykkedes for ham igen.

235 kampe for Randers FC skulle der gå, før forløsningen kom for den tidligere landsholdsspiller i onsdags på en våd dag på Kolding Stadion.

»Det er mange sæsoner, jeg er gået igennem uden at forkæle publikum med en scoring, så det var dejligt at gøre det i dag,« fortæller veteranen Thomsen til Randers FC's facebookside.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det kan man kun give Thomsen ret i. Hans sidste scoring faldt tilbage i 2010, da han spillede for Sønderjyske.

Men nu kom målet mod 1. Divisionsholdet Kolding IF i Sydbank pokalen. En kamp som Randers vandt med 0-4.

56 minutter inde i opgøret fandt Johnny Thomsen frem til en nedfaldsbold efter et hjørnespark til Randers. Han tog et træk ind i banen og klaskede på kassen med venstrebenet, og så lå bolden inde i målet. Det første i Randers-trøjen.

Thomsens holdkammerater har også udtalt sig til klubbens facebookside om Johnny Thomsens første mål i trøjen:

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Det er vildt. Jeg troede aldrig, at jeg skulle se det i min tid her i klubben, men vi er meget glad på hans vegne,« siger angriberen, Marvin Egho.

Erik Marxen er dog ikke helt så begejstret som sin holdkammerat:

»Jeg er egentlig lidt skuffet. Det er slet ikke scenen, hvor han skal lave sit første mål. Det mener jeg, at han skulle have gemt til en større adresse for eksempel på hjemmebane. Men sådan er det. Han besluttede sig i dag, og så må vi håbe, at han rammer en stime nu,« udtaler Erik Marxen.

Cheftræner i Randers FC, Thomas Thomasberg, gav også en kommentar med på vejen til målscoreren:

Chetræner i Randers FC,Thomas Thomasberg. Foto: Henning Bagger Vis mere Chetræner i Randers FC,Thomas Thomasberg. Foto: Henning Bagger

»Jeg synes, at vi skal prikke lidt til ham. Det var ikke et Superliga-mål, det var et pokal-mål, så vi vil gerne have en fra ham i Superligaen, inden han stopper karrieren her i Randers.«

Johnny Thomsen afslører i interviewet, at han for et par år siden havde afgivet et løfte til sine holdkammerater i Randers, hvis han ikke formåede at score i Randers-trøjen i hans karriere:

»Jeg havde lovet holdet en pølsevogn, hvis jeg ikke scorede i min Randers-karriere. Men det slipper jeg nok for nu,« afslutter Johnny Thomsen.

Johnny Thomsen har som tidligere nævnt været i Sønderjyske, inden han blev hentet til FC København, hvor Randers FC hentede ham i vinteren 2012.