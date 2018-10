Hvorfor har Mogens Krogh blot halvanden uge efter Vendsyssel FF's sensationelle sejr på 2-1 over FC København valgt at opsige sit job som sportsdirektør i den nordjyske Superliga-klub?

Da nyheden onsdag blev lanceret i en pressemeddelelse, fortalte den tidligere landsholdsmålmand, at der lå personlige årsager bag beslutningen.

Nu uddyber han den overfor B.T.

»Det handler om at være den bedste version af sig selv. Hvad der helt præcist ligger bag den kommentar, ønsker jeg at holde for mig selv. Mogens Krogh er en offentlig person, men han er også en privat person. I min verden hører 'personlige årsager' til den private del,« siger han.

Foto: Henning Bagger

Mens Mogens Krogh har været sportsdirektør i Vendsyssel FF, har han været bosiddende i Nordjylland.

»Det er intentionen, at jeg bliver boende, men jeg ser stadig mig selv som fodboldmand. Så jeg ved jo godt inderst inde, at det ikke er sikkert at det næste job er i køreafstand til Vendsyssel,« siger Mogens Krogh.

Efter han sagde sit job op, er han på de sociale medier blevet nævnt mulig afløser for Troels Bech, der snart er fortid som sportsdirektør i Brøndby IF.

På spørgsmålet om, hvorvidt dette er korrekt, svarer Mogens Krogh 'ikke mig bekendt'.

Foto: Henning Bagger

»Det er nærliggende, at folk tænker sådan, da jeg jo har en lang forhistorie i Brøndby. Men det har intet med min opsigelse at gøre. Jeg har ikke talt med Brøndby om det. Det er ren spekulation,« siger Mogens Krogh.

Han understreger, at han ikke har noget andet job i sigte.

»Det har jeg ikke. Undervejs i forløbet i Vendsyssel FF har der været forskellige muligheder, men jeg har været et godt sted. Derfor har det været en vanskelig beslutning. For jeg har været rigtig glad for min tid i klubben, som jeg synes, vi har flyttet til et rigtig godt sted, hvorfra der er plads til yderligere udvikling,« siger Mogens Krogh. og tilføjer:

»Beslutningen om opsigelsen er ikke kommet henover natten. Faktisk er det noget, jeg har tænkt over et stykke tid.«

Foto: Henning Bagger

Mogens Krogh har sidste arbejdsdag i Vendsyssel FF onsdag 31. oktober.

Endnu har klubledelsen ikke meldt ud, hvem der skal afløse Mogens Krogh, men ifølge bestyrelsesformand Jacob Andersen forventer man at kunne præsentere vedkommende indenfor tre-fire uger.

Blandt favoritterne nævnes Ole Nielsen, der tidligere har været sportschef i Superliga-klubberne Sønderjyske og Randers FC. Han bor i Aalborg og har ikke haft job siden han i fjor blevet fyret i Randers FC.