Den nuværende assistenttræner og tidligere anfører i FC Midtjylland, Kristian Bach Bak, døjer med smerter som følge af hjernerystelser og hovedskader fra tiden som professionel fodboldspiller.

Det fortæller han i et større interview med Herning Folkeblad.

I interviewet bliver der blandt andet talt om to hjernerystelser, som den tidligere FC Midtjylland-profil pådrog sig i 2010 og 2012. Det er formentlig de to, som er årsagen til hovedpinen.

»Jeg holdt længere pauser efter de to hjernerystelser. Det var jeg nødt til. Jeg havde kvalme, hovedpine og var ikke i stand til træne eller spille kampe. Men der var også alle de andre kampe, hvor jeg slog hovedet - men alligevel spillede færdig med kraniet bundet ind i blodige forbindinger og tape. Sådan gjorde man bare dengang,« fortæller Kristian Bach Bak.

Forsvarsklippen stoppede sin karriere i 2016 efter, at han som anfører var med til at føre FC Midtjylland til tops i Superligaen i 2015 - højdepunktet i karrieren.

Men på trods af over 300 kampe og 17 mål for den midtjyske klub, så var alt ikke lutter lagkage. Kristian Bach Bak døjer nemlig med hovedpine og periodevis koncentrationsbesvær den dag i dag.

Han bliver eksempelvis køresyg i bilen, så snart han ikke selv sidder bag rattet. Så får han det skidt og kan også blive svimmel. Derudover har han svært ved at multitaske, og hovedpinen melder sig, hvis der sker for mange ting på én gang.

Kristian Bach Bak er i dag assistenttræner i FC Midtjylland, og han understreger, at smertene ikke får lov til at ødelægge hverdagen. Foto: Henning Bagger Kristian Bach Bak er i dag assistenttræner i FC Midtjylland, og han understreger, at smertene ikke får lov til at ødelægge hverdagen. Foto: Henning Bagger

I dag er Kristian Bach Bak assistenttræner i FC Midtjylland - en stilling har haft, siden han stoppede sin aktive fodboldkarriere tilbage i 2016. Den 35-årige FCM-mands hovedpine varierer meget - nogle gange kan den være væk, og andre gange er han tvunget til at holde det nede med piller for at komme igennem dagen.

Han fortæller dog, at smerterne ikke får lov til at ødelægge hverdagen - hverken som familiefar eller som assistenttræner. Og han er glad for, at der er kommet mere og mere fokus på hovedskader i sport.

»Jeg er glad for, at der generelt set er kommet mere opmærksomhed på hovedskader inden for fodbold. Jeg er sluppet billigt i forhold til andre, men det er et alvorligt emne, som kan være vanskeligt at tale om. Og ikke mindst at forklare til folk, der ikke selv har haft en hjernerystelse. Eller har oplevet konsekvenserne. Det er jo ikke som at brække et ben,”« fortæller han.

Kristian Bach Bak er et ikon i FC Midtjylland. Han nåede at spille hele 306 kampe for den midtjyske klub.

