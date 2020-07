Når Superliga-sæsonen går på hæld, gør Johnny Thomsens tid i Randers FC det samme. Derfor fik den 38-årige højreback en særlig hyldest under lørdagens kamp mod OB.

Under lørdagens kamp, som var den sidste i Randers-trøjen, havde fans sendt et fly i luften over Cepheus Park Randers med et banner efter sig, hvorpå ordene 'der er kun én Johnny Thomsen' stod skrevet.

En hyldest til backen, der, siden han forlod FC København i 2012, har spillet 259 kampe for Randers, som hovedpersonen også selv lagde mærke til.

»Jeg er jo vildt beæret over det. At de værdier, jeg har bygget min karriere op om, på den måde bliver værdsat, er da noget, som jeg er stolt over og selvfølgelig også rigtig glad for,« siger Johnny Thomsen og tilføjer:

Johnny Thomsen i aktion under kampen mod OB i Superligaens Europa League-slutspil. Foto: Bo Amstrup Vis mere Johnny Thomsen i aktion under kampen mod OB i Superligaens Europa League-slutspil. Foto: Bo Amstrup

»Det er jo bare et bevis for, at man har betydet noget for en masse folk, og det bliver man selvfølgelig glad for.«

Efter sæsonen skal højrebacken ikke længere optræde på de danske fodboldstadioner for hestene fra Randers. Men den rutinerede back er ikke i tvivl om, at han stadigvæk kan følge med på de danske fodboldbaner.

»Det var også derfor, at jeg fortsatte så lang tid i Randers, fordi klubben syntes, jeg har haft niveauet til det. Og jeg er jo ikke blevet en ringere fodboldspiller siden sidste år, og kroppen har det stadigvæk fint,« siger Johnny Thomsen til B.T. og fortsætter:

»Fra jeg var 35 til nu, kan jeg ikke mærke den store forskel på min fysiske formåen. Så det er mere oppe i hovedet, at man kan sige, udfordringen nogle gange kan blive lidt større, som årene går.«

Flyet med det efterfølgende banner over Cepheus Park Randers lørdag 11. juli 2020. Foto: Bo Amstrup Vis mere Flyet med det efterfølgende banner over Cepheus Park Randers lørdag 11. juli 2020. Foto: Bo Amstrup

Ifølge ham selv er det især de mange ture på de danske Superliga-stadioner, der kræver lidt ekstra hos den 38-årige back.

»At man har været rundt på de samme stadioner gennem de sidste 15 år, det er klart, at det er den største udfordring i forhold til, om man kan blive ved med at finde motivationen,« siger Thomsen og tilføjer:

»Rent fysisk, så tror jeg ikke, at min krop har sagt stop til fodbold på et vist niveau endnu. Det er hovedet, der endnu skal være med som det vigtigste.«

Og netop hovedet kan blive nemmere at have med at gøre, hvis Johnny Thomsen skal sige goddag til en ny klub efter sæsonen.

'Der er kun en Johnny Thomsen' stod der på banneret, der fløj over stadionet i Randers lørdag 11. juli 2020. Foto: Bo Amstrup Vis mere 'Der er kun en Johnny Thomsen' stod der på banneret, der fløj over stadionet i Randers lørdag 11. juli 2020. Foto: Bo Amstrup

»Nogle gange ser man jo, at folk skifter klub og får nogle nye øjne på sig og dermed også en ny motivation og gejst, så man finder niveauet igen. Selvfølgelig er jeg ærgerlig over at stoppe i Randers, fordi der er så mange mennesker, der betyder noget for mig,« siger han og tilføjer:

»Omvendt har jeg det også sådan, at en ny start et andet sted også kan give mig noget mere i forhold til mit niveau. Jeg synes, jeg har gjort det fint. Men jeg ved også, at jeg kan præstere endnu bedre, og det kan godt være, at nogle nye øjne og en ny motivation kan bidrage til, at jeg finder et lidt højere niveau igen,« slutter Johnny Thomsen.

Ud af alle Superligaens nuværende aktive spillere er 38-årige Johnny Thomsen den med næstflest spillede Superliga-kampe, kun overgået af Johan Absalonsen. Hele 335 kampe fordelt på 15 sæsoner er det blevet til for højrebacken, der har bidraget med tre mål og 21 assists i de mange kampe.