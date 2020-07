Hvis du tager verdens hurtigste mand nogensinde og giver ham målstreg efter 30 meter i stedet for 100 meter - så kunne man måske slå ham.

Og måske endda kunne en Superliga-spiller gøre det af med ham.

Den 21-årige OB-spiller Mikkel Hyllegaard har i denne sæson vist prøver på sin vilde acceleration på fodboldbanen, og den er faktisk så god, at han ikke er langt fra at matche den flerdobbelte OL.guldvinder Usain Bolt.

Jamaicaneren løb i 2008 100 meter på 9,69 sekunder, hvoraf de første 30 meter blev tilbagelagt på 3,78 sekunder ifølge Topendsports.com.

Mikkel Hyllegaard (OB - 26) scorer efter at have passeret Matej Delac (Horsens - 1) 3F Superliga, slutsspil: OB-AC Horsens - Nature Energy Park Odense torsdag den23 juli 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)Mikkel Hyllegard scorer mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker Vis mere Mikkel Hyllegaard (OB - 26) scorer efter at have passeret Matej Delac (Horsens - 1) 3F Superliga, slutsspil: OB-AC Horsens - Nature Energy Park Odense torsdag den23 juli 2020.. (Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix)Mikkel Hyllegard scorer mod AC Horsens. Foto: Claus Fisker

Mikkel Hyllegaard fortæller til Fyens Stiftstidende, at han tidligere har fået målt en spurt på 30 meter til 3,82 sekunder. Avisen nævner samtidigt, at en af fodboldens hurtigste spillere, Pierre-Emerick Aubameyang fra Arsenal, har løbet en officiel 30 meter på 3,9 sekunder og en uofficiel 3,7 sekunder.

»Det lyder helt sindssygt det, du siger med Aubameyang og Bolt. Jeg ved ikke, om jeg kan forbedre mig, men det forsøger man altid som sportsmand. Jeg må få det målt igen,« siger OB-spilleren til Fyens Stiftstidende.

I sprint-verdenen er det alment kendt, og Usain Bolt har aldrig lagt skjul på det selv, at jamaicaneren ikke er den hurtigste i starten af en 100 meter. Og der er et stykke op til de hurtigste på den helt korte distance.

Usain Bolt med den hurtige afslutning under OL 2016. Foto: KAI PFAFFENBACH Vis mere Usain Bolt med den hurtige afslutning under OL 2016. Foto: KAI PFAFFENBACH

Topendsport.com skriver, at amerikanerne Michael Bates og Justin Gatlin har løbet 30 meter på henholdsvis 3,09 og 3,14 sekunder tidligere, så der er alligevel et stykke op for Usain Bolt - og Mikkel Hyllegaard.

Den 21-årige OB-spiller har været i klubben i et halvt år, siden han kom til fra SfB/Oure. I denne sæson er det foreløbigt blevet til 12 optrædener i Superligaen , hvoraf de fleste har været som indskifter, med fire mål til følge.

Han scorede i begge opgør mod AC Horsens og var dermed afgørende for, at OB onsdag skal møde AGF i Europa League-playoff.

Den kamp spilles klokken 20.00, og du kan følge kampen live her på bt.dk.