De to Superliga-klubber Randers og Hobro er så uenige om feriepenge til cheftræneren Thomas Thomasberg, at Randers har hivet deres cheftræners tidligere arbejdsgiver i retten.

Det var Nordjyske, der torsdag morgen kunne fortælle om krigen mellem de to klubber, og nu kan B.T. så fortælle, at Randers har vundet disputten.

Ifølge B.T. oplysninger er der tale om et beløb på omkring 110.000-120.000 kroner, som Hobro nu skal betale Thomas Thomasberg for sæsonen 2017/2018, hvor han var ansat i Hobro.

Sportsdirektør i Randers, Søren Pedersen, bekræfter over for B.T., at klubben har fået rettens ord for, at den har handlet helt efter bogen.

»Vi vandt sagen tirsdag og har fået en tilkendegivelse om, at den bliver stadfæstet 11/2,« siger han og tilføjer om sagen:

»Fra da vi tegner kontrakt med Thomasberg 1/10 2018, går vi i dialog med Hobro om at få ham tidligere.«

»Thomasberg finder så ud af i november, at Hobro ikke har indbetalt feriepenge på hans feriekonto for hans ansættelsesforhold i Hobro i sæsonen 2017/2018, så han kontakter dem, og de siger, det er os, der skal betale dem. Så starter sagen egentlig derfra. Men selvfølgelig skal vi ikke betale feriepenge bagudrettet.«

»Vi har betalt fra det øjeblik, han har været ansat, men vi betaler ikke for tiden, hvor han var ansat i Hobro, og det har vi så fået rettens ord for, at vi ikke skal.«

Hvorfor er der denne krig mellem jer?

»Der er ingen tvivl om, at Hobro er trætte af, at vi hentede Thomas Thomasberg, og så har de forsøgt at sætte en kile i eller tjene lidt ekstra penge, det er så heldigvis ikke lykkedes.«

Hvordan er forholdet?

»Det er egentlig overraskende fint. Der er mange ting, vi er uenige om, men det er ikke sådan, at vi ikke kan hilse eller snakke med hinanden.«

Hvorfor tror du, at det er kommet dertil, hvor I trækker dem i retten?

»Der var ikke andre muligheder, og der er tale om et væsentligt beløb.«