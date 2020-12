Superliga-fans skal på ny grave tålmodigheden frem.

For efter mandagens pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen præsenterede en delvis nedlukning af hele 38 kommuner og forlængede de nuværende restriktioner til 28. februar, er der lange udsigter til flere tilskuere på danske stadions.

Og de udsigter bekymrer Claus Thomsen, der er direktør i Divisionsforeningen.

»Det er meget alvorligt for klubberne. Derfor kommer vi til at forsøge på at få en politisk dialog, så vi kan bringe flere tilskuere på tilbage på stadion,« fortæller han til B.T.

Claus Thomsen, direktør i Divisionsforeningen. Foto: Liselotte Sabroe

Ifølge direktøren er klubberne så hårdt pressede efter et vanskeligt år med corona, at regeringen og myndighederne er nødt til at reagere på tilskuersituationen.

Og det er på trods af de voldsomme smittetal, der i en længere periode har været stigende.

»Vi må have en dialog om ansvarlighed. Det er ikke rimeligt, at klubberne ikke kan benytte de faciliteter, de har, på en forsvarlig måde. Der er ikke rimeligt at skade mere end nødvendigt,« forklarer Claus Thomsen.

De danske fodboldklubber må i øjeblikket maksimalt rumme 500 mennesker til kampe, og sådan har det set ud siden september.

Derfor er det da også en vanskelig økonomisk situation, som flere af klubberne befinder sig i, lyder det.

Kan du forestille dig et scenarie, hvor I og klubberne er nødt til at gå imod regeringens anbefalinger for at redde klubberne fra konkurs?

»Det håber jeg sandelig ikke, og det kan jeg heller ikke forestille mig, men der er også bare forskel på anbefalinger og lovgivning. Efter nytår skal vi ikke agere på blot anbefalinger, vi skal agere på et ordentligt lovgrundlag,« siger Claus Thomsen og tilføjer:

»Vi kan jo ikke forhindre klubbernes legitime erhvervsudøvelse på grundlag af anbefalinger, så det skal vi have en dialog med myndighederne om.«

Der må maksimalt lukkes 500 tilskuere ind til Superliga-kampe på grund af corona-restriktioner. Foto: Mads Claus Rasmussen

Superligaen oplevede hen over sommeren og i starten af efterårssæsonen, at der kunne lukkes flere tusinde tilskuere ind til kampe, hvor coronasituationen i Danmark var en helt anden, end den er i øjeblikket.

Dengang havde sæsonens første derby mellem FCK og Brøndby blandt andet udsigt til at kunne få næsten 10.000 fans på lægterne.

Noget, der dog aldrig nåede at ske, da Mette Frederiksen i starten af september indførte flere restriktioner i blandt andet hovedstadsområdet.