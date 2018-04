Fodbold, øl og pølser. For mange fodboldfans er det tre ingredienser, der går sammen. I Nordsjælland har de da også på menuen, når Brøndby søndag gæster Right to Dream Park, men hvis det ikke er nok, tilbydes alle også et glas rosévin til ganen.

Klubben fortæller, der er i to timer før kampstart klokken 20.00 vil være en pop up-bar foran stadion, hvor der vil blive serveret rosévin.

»Smagsprøver er gratis, og fans kan bestille seks flasker Luc Saint Roche Rosé til afhentning efter kampen i FCN-shoppen eller i løbet af den kommende uge, hvis man ønsker. Der vil som altid være mulighed for at købe et glas rosé i boderne på stadion,« skriver klubben om initiativet på en plakat, hvor man også har afbildet en af klubbens største fans Henning Jensen med et glas rosé i hånden.

| Kære alle med hang til rosé! Her er jeres invitation til vores rosé pop-up bar, som står klar før kampen på søndag. Har man ikke skaffet sig en billet til kampen endnu, så vil vi anbefalde at gøre det via linket i vores bio. #RigtigeFCNFansDrikkerRosé A post shared by FC Nordsjælland (@fcnordsjaelland) on Apr 20, 2018 at 6:56am PDT

Ja, klubben er vel fra Farum.

Dagens modstander Brøndby tager turen derop uden tømmermænd, selv om de seneste ugers resultater har budt på utallige muligheder for at drikke sig ned.

Mon ikke også fansene har fået drukket igennem, men for holdet forventer cheftræner Alexander Zorniger trods de mange kampe på kort tid, at de blågule som altid vil trykke speederen i bund og være aggressive mod værterne.

»I mesterskabsspillet er det kun tophold, man møder, så alle kampe er svære, og det bliver kampen i aften også. Ligesom hos FC Midtjylland har FC Nordsjælland en flok hurtige angribere, og alle ved, at FC Nordsjællands hjemmebane er svær, og vi har haft det svært deroppe. Så vi skal være gode til at afskære dem fra deres hurtige omstillinger, og så skal vi vise aggressivitet og være væsentligt bedre i duellerne, end vi var mod FC Midtjylland. Men vi viste også megen kvalitet i Herning og fik tre point med hjem, så det skal vi tage med os, når vi skal jagte de tre point i aften,« siger Zorniger til klubbes hjemmeside og fortsætter:

»Det bliver en kamp, der er svær for begge hold. Der er også pres på FC Nordsjælland. De har FC København lige i hælene i kampen om tredjepladsen, så FC Nordsjælland skal ud og vinde kampen i aften. FC Nordsjælland spiller med et relativt ungt hold, men de spillere, der kommer op fra deres akademi, har stor erfaring med spillestilen, da de unge spillere igennem en årrække allerede har spillet på nøjagtigt samme måde på deres respektive ungdomshold. Den røde tråd i deres arbejde bliver de belønnet for, når de unge spillere bliver en del af Superliga-truppen. Derfor er FC Nordsjælland faktisk et hold med relativ stor erfaring, selvom de er unge.«

FC Nordsjælland er et ud af kun to hold (også AGF), der har prøvet at besejre Brøndby i denne sæsons Superliga. I det sidste indbyrdes opgør slog Brøndby dog tilbage og vandt 4-2.