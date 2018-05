OB har i de seneste sæsoner måttet se sig overhalet - såvel sportsligt som økonomisk - af Superligaens to andre store provinsklubber, AGF og AaB.

For en håndfuld år siden var det ellers fynboerne, der var øverst i provinshierakiet. Men flere sæsoner med svigtende resultater og økonomiske tilpasninger har sat OB kraftigt tilbage.

Men nu lysner det for odenseanerne og sportsdirektør Jesper Hansen, der sandsynligvis får flere økonomiske muskler at flexe med på transfermarkedet, efter at OB's moderselskab - Odense Sport & Event - har fået ny direktør.

Enrico Augustinus tog i april over efter Ole Bang Nielsen, og den nye direktør tror i høj grad på værdien af et succesrigt superligahold i Odense.

»Der er ingen tvivl om, at den nye direktør har mere øje for OB, og han kan også godt se, at et stærkt OB medfører en stærkere koncern. Og jeg er da rigtig glad for, at der kommer et øget fokus på, hvad det er for nogle konkurrencevilkår, vi har,« fortæller Jesper Hansen.

Og det vil sige, at du som sportsdirektør får lidt mere at lege med?

»Det håber vi da. Vi håber i det hele taget, at vi kan få skubbet OB i retning af en stærkere konkurrencesituation. Den nye direktør kommer med et rigtig stort drive, og det er rigtigt dejligt, når man arbejder med en fodboldklub. Vi skal i den kommende tid have nogle drøftelser om, hvordan vi på sigt skal tage det næste skridt - men også om, hvordan vi her og nu kommer videre. Der er ikke truffet nogle beslutninger, men det er dejligt, at der nu sker noget på det område.«

Odense Sport & Event løfter snart sløret for, hvad planerne med OB i det hele taget er. Men Enrico Augustinus foretrækker at holde på hemmeligheden lidt endnu.

»Det er ikke, fordi jeg ikke vil svare, men vi har i den kommende uge indkaldt til møde med vores sponsorer og nærmeste samarbejdspartnere, hvor vi orienterer dem om, hvad vores planer med OB er. Og jeg synes, at de skal have orienteringen først, før vi snakker med medierne,« fortæller Enrico Augustinus, der dog tilføjer:

»I forhold til det sportslige er det ingen hemmelighed, at min holdning er, at vi skal geare op. Men der er ikke sat beløb eller procenter på endnu. Jeg har sindssygt mange planer, men det vil være upassende at fortælle om dem endnu. Men jeg kan sige, at jeg er sat i søen for at udvikle.«