Tirsdag eftermiddag blev en Superliga-spiller anklaget for at have krænket blufærdigheden for to børn på 13 og 14 år.

B.T. har været i kontakt med den klub, der har spilleren ansat. Her fortæller klubbens direktør, at spilleren og sagen nu undersøges nærmere.

»Jeg vil ikke spille dum omkring det. Vi har hørt det samme som jer, men vi er nødt til at undersøge sagen nærmere, før vi kan blive konkrete,« lyder det fra direktøren.

Der er navneforbud i sagen. Det er derfor forbudt at offentliggøre oplysninger, som vil kunne identificere spilleren.

Ifølge anklageskriftet har Superliga-spilleren tidligere på året sendt billeder af sin afklædte krop til en pige på 13 år. Det er sket på det sociale medie Snapchat.

Derudover skulle han have sendt en video til en 14-årig, hvor han masturberer, mens han skriver 'ville du ikke gerne have min pik oppe i dig lige nu da'.

Nu venter en retssag formentlig på spilleren, der erklærer sig uskyldig i sagen. I Superliga-klubben vil man nu undersøge sagen. Derudover forholder man sig afventede

Kan I have sådan en spiller gående, og hvad gør I, hvis der falder en dom?

»De beslutninger kan vi ikke tage endnu. Vi skal først dykke længere ned i sagen og have navnet bekræftet 100 procent. Lige nu er tingene, som de er,« fortæller klubdirektøren.

Tiltalen går på blufærdighedskrænkelse, og det kan straffes med bøde eller fængsel. Det kan ende med fire år bag tremmer, fordi pigerne var under 15 år.

»Vi skal bruge de næste dage på at finde ud af, hvordan vi håndterer det her som klub, hvis vi får navnet bekræftet. Indtil da kan vi ikke sige så meget,« siger direktøren.

Det fremgår ifølge Ritzau ikke af anklageskriftet, hvordan kontakten mellem den tiltalte og de to mindreårige opstod.

I skrivende stund vides det ikke, hvornår sagen kommer for retten. Strafferammen for blufærdighedskrænkelse, hvor børn er ofrene, lyder på op til fire års fængsel.