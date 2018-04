Superliga-klubben AC Horsens er færdig som speedway-arrangør.

»Fremadrettet vil vi 'kun' være såkaldt partner, når der arrangeres internationale Grand Prix'er i speedwaysporten på Casa Arena,« fortæller klubbens direktør Kristian Nielsen til BT.

AC Horsens har de seneste tre år ellers stået for blandt andet billetsalget, når der er blevet kørt ræs på det store stadion i Østjylland.

»De første to år havde vi overskud på vores medvirken. Til gengæld gav det underskud i fjor,« fortæller Kristian Nielsen, der fortæller, at AC Horsens i øjeblikket leder med lys og lygte efter en hovedsponsor.

»Sådan én har vi ikke haft siden sommeren 2015, da Stofa trak sig. Ikke desto mindre har vi det seneste år oplevet en sponsormæssig fremgang. Over 100 nye sponsorer er kommet til,« siger Kristian Nielsen, der angiver dette som en af årsagerne til, at AC Horsens netop har præsenteret et overskud i seneste regnskabsår på 2,4 mio. kroner.

»Hermed har vi en egenkapital på omkring 7,5 mio. kroner. De penge skal vi bruge til at konsolidere os, så vi er stabilt rustet i tider med dårligere resultater end i indeværende sæson,« siger Kristian Nielsen.