Der hersker lige nu et større drama bag kulisserne i Lyngby Boldklub, der kan få altødelæggende konsekvenser for Superliga-klubben.

For en større uenighed i Lyngby-Taarnbæks kommunalbestyrelse har nemlig sat gang i spekulationerne om, hvorvidt den traditionsrige klub også har et fodboldhold i en af landets bedste rækker de kommende år.

Det skriver Det Grønne Område.

I øjeblikket afholdes der nemlig flere møder på tværs af partierne i kommunalbestyrelsen, der skal vurdere, hvorvidt Lyngby Stadion skal sendes i udbud til salg hos interesserede købere.

Det sker, fordi stadionet skal moderniseres. Ellers kan klubben ikke få tilladelse til at spille Superliga på det. Lyngby-Taarnbæk Kommune ønsker dog ikke at finansiere moderniseringen.

I stedet skal kommunalbestyrelsen nu afholde et afgørende møde torsdag, hvor sagen skal drøftes. Og ender det med en 'nej' til et udbud af Lyngby Stadion, vil det få økonomiske konsekvenser.

»Ja, så går klubben konkurs. Jeg synes, at det er svært at leve med, for det, der lægges op til fra i hvert fald min side, er en bæredygtig løsning. Jeg synes, at det vil være ganske ubærligt og på grund af en skræmmekampagne,« siger viceborgmester Simon Pihl Sørensen (S) til lokalmediet.

Han peger nemlig på, at kommunens borgere er blevet skræmt af udsigten til mere støj, færre grønne arealer og en generel skade på Idrætsbyen ved et kommende boligbyggeri omkring stadion.

Det er dog ikke tilfældet, slår han fast over for lokalmediet.

Hvis torsdagens møde resulterer i et nej til at sende stadionet i udbud, kommer ejerkredsen bag Superliga-klubben, Friends of Lyngby, ligeledes til at trække sig.

Det har folkene bag Friends of Lyngby allerede fortalt Det Grønne Område.

Hos Lyngby Boldklub er man trætte af, at naboernes »skræmmekampagne«, som klubben kalder den, har haft en effekt.

»Det bliver stadig fremhævet, at man ikke ønsker et Parken-byggeri i byen. Men mange har fået indtryk af, at det er det, som skal ske i Lyngby. Det er jo ikke tilfældet, og det er jo en frygtelig skygge at have hængende over os,« siger han til lokalmediet.