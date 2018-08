Ikke alene tabte AaB 0-4 til FCK i søndag aften, nu har de også tabt et medlem af klubbens ledelse, da salgschef Lars Glinvad har valgt at sige sin stilling i klubben op.

AaB startede ugen dårligt, da de søndag blev gennembanket af FC København i Telia Parken. Her var de aldrig tæt på at vinde opgøret og var kommet bagud med 3-0 efter bare 22 minutters spil.



De endte med at tabe med 4-0.



Tirsdag ser dog ikke ud til at være meget bedre for den nordjyske klub. De har i dag meldt ud på deres hjemmeside, at salgschefen Lars Glinvad har sagt op.



Dermed udgår han også af ledelsen i AaB, der fra og med i morgen består af administrerende direktør Thomas Bælum, sportsdirektør Allan Gaarde og presse- og kommunikationschef Brian Andersen.



Klubben vil hurtigst muligt finde en ny salgschef. De har indtil den 30. august, hvor Lars Glinvad har sidste arbejdsdag. Han har besat stillingen siden oktober 2014.

Artiklen er leveret af ronaldo.com