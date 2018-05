Der er garanti for drama, når FC Nordsjælland mandag aften tager imod FC København på Right to Dream Park i braget om bronzemedaljerne og en billet til europæisk fodbold.

Ikke nok med at en af de to klubber tager den eftertragtede tredjeplads i Superligaen, ser stadion ud til at blive udsolgt, og der er mere at glæde sig til for hjemmeholdets fans.

Det lover klubbens direktør, Søren Kristensen.

»Ja, vi glæder os til at fortælle om vores nyhed kort før kickoff. Det er en nyhed af meget stor betydning for vores klub. Og det ser ud til, at vores kamp bliver udsolgt, så rigtig mange mennesker kommer til Farum,« lyder det fra Søren Kristensen til BT.

Allerede nu er der løftet af sløret for, hvad der kan være i vente. På Twitter har klubben lagt en video op med Manchester United-spilleren Juan Mata, der er står for bevægelsen Common Goal. Den handler om at donere en procent af sin løn til fordel for velgørenhed og modkæmpe fodboldens grimme side, hvor pengene lander i de forkerte lommer hos folk med dårlig moral og grådighed.

Fra Juan Mata lyder det i videoen:

»Jeg er Juan Mata. Og jeg vil fortælle jer, at store nyheder er på vej mandag. Lige her,« siger han og peger opad. Du kan se videoen her:

| Can't wait @juanmata8!#FCNFCK #Footbaalforgood pic.twitter.com/a3Qmu13ViM — FC Nordsjælland (@FCNordsjaelland) 20. maj 2018

FC Nordsjælland har i forvejen to personer i klubben, der er medlemmer af Common Goal, og det er cheftræner Kasper Hjulmand og målmand Runar Alex Runarsson, og noget kunne tyde på, at flere er på vej?Ifølge BTs oplysningerne vil en af landsholdets største profiler være til stede for at fortælle om nyheden inden kampstart.

Før kampen fører FC Nordsjælland med et point over FC København. Dermed vil en hjemmesejr eller uafgjort sende bronzen til Farum-klubben, mens en sejr til udeholdet sikrer FC København medaljer.