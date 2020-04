Store dele af sportens verden er i knæ på grund af den globable corona-krise. Også i Danmark, hvor flere Superliga-klubber kæmper for overlevelse rent økonomisk.

Heriblandt Sønderjyske, for hvem krisen er særlig hård.

»Vi er ligesom sportsbranchen generelt hårdt pressede på grund af den her ulykkelige corona-krise, og naturligvis er vi ekstra spændt for, fordi vi er få medarbejdere. Resten er sendt hjem,« fortæller administrerende direktør Klaus Rasmussen i et interview til TV3 Sport, som du kan se i toppen af artiklen.

»Vi er ramt gange fire – to håndboldhold, et ishockeyhold og et fodboldhold.«

Men i Sønderjyske kæmper de ikke alene.

Opbakningen og støtten har nemlig været helt overvældende, og både privatpersoner og virksomheder har rakt en hjælpende hånd ud.

»Det er helt vildt, hvad vi har oplevet hernede. Vi fik en del henvendelser, både fra fans og sponsorer, som mente, at vi skulle sende en appel ud om at rykke sammen i bussen.«

»Det gjorde vi i sidste uge, og inden for syv døgn er der op mod 1000, private og virksomheder, der har doneret mindre og større beløb, og vi nærmer os med hastige skridt en million kroner. Så det viser lidt om, hvor meget hjerte og kærlighed der er omkring Sønderjyske,« lyder det fra Klaus Rasmussen.

Ikke desto mindre fornægter man i Sønderjyske ikke, at krisen har sat sit præg på økonomien.

Klaus Rasmussen har dog stor tro på, at man nok skal klare den, blandt andet takket være dedikerede medarbejdere.

»Vi har super meget fokus på at kæmpe os igennem det her. Vi har opbakning og sammenhold, og det oplever vi fra hele landsdelen. Og så handler det simpelthen om brutal overlevelse. Alle giver alt, og det er det, der driver os og giver os energi,« fortæller han.

