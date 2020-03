Der var pizza i forruden på AC Horsens’ bus, og det skulle være et festmåltid i en speciel tid.

For Den Gule Fare hentede en 1-0-sejr i Telia Parken over FC København og kunne juble sammen derefter. Og det blev der gjort med både krammere og alt det andet, som Superliga-spilleren reelt ikke må i denne corona-tid.

En tid, som også er helt speciel for AC Horsens, der ikke er ramt af sygdommen, men alligevel har valgt at sætte sig selv i en form for corona-karantæne.

»Vores spillere er jo stort set i karantæne i forvejen. Vi må jo ingenting. Vi må ikke gå ud og spise eller gå i biografen eller tage offentlige transportmidler,« siger Horsens-manager Bo Henriksen og forklarer forholdsreglerne.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Vi har lavet de her restriktioner internt. Så jeg tror, at vi er meget godt lukket inde, og så får mine spillere så meget kærlighed og krammere.«

Han var i godt humør - naturligvis. Få havde nok regnet med, at Horsens ville få noget med fra København, men de tog det hele på Alexander Ludwigs sene mål.

»For os er det klart den største præstation i sæsonen - uden sammenligning. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi vidste også godt, at vi havde et svært program i foråret, så det kunne godt blive lidt svært, når vi skulle møde nummer et, to, tre, fire, fem og syv,« siger Bo Henriksen og sætter ord på sejren.

»Vi vandt også i Parken sidste år, men det var en lille smule mere heldigt dengang, end det var i år. Fornemmelsen af at vinde i dag var, at det var fortjent, fordi vi turde at spille med dem. Det er fedt for drengene, for så får de en oplevelse af, at de er gode. Det er det allervigtigste for alle, at man føler, at man kan noget.«

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

Midt i sejrsrusen og corona-frygten faldt sejren altså også i en helt tom Telia Parken, hvis man lige så bort fra den karantæneramte FCK-manager Ståle Solbakken på Nedre C.

Den oplevelse havde Bo Henriksen det også ambivalent med.

»Det var fedt, for jeg kunne kun høre mig. Det var fuldstændig magisk. Prøv lige at tænke på at være i selskab med sig selv i to timer. Det var jo det sjoveste i hele verden. Ej, men det var jo mærkeligt og en fuldstændig surrealistisk oplevelse,« siger Bo Henriksen.

Og så kunne han ellers sætte sig ind i bussen og kæmpe om et stykke Quattro Formaggi og en sejrsøl på turen hjem til Horsens.