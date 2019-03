Det kører langt fra optimalt for Superliga-klubben AaB.

Før de sidste to runder af grundspillet er nordjyderne med 32 point placeret på en syvendeplads, der lige akkurat ikke giver adgang til mesterskabsslutspillet.

Og hvad angår økonomien, ser det også anstrengt ud.

Således har selskabet bag AaB, Aalborg Boldspilklub A/S, tirsdag præsenteret et regnskab, der viser et underskud på intet mindre end 22,8 mio. kroner, og som betyder, at egenkapitalen nu er nede på 89,6 mio. kroner.

Thomas Bælum, billedet, er administrerende direktør i AaB. Foto: Henning Bagger Vis mere Thomas Bælum, billedet, er administrerende direktør i AaB. Foto: Henning Bagger

»Resultatet er ikke tilfredsstillende, men forventet, da vi har brugt penge på at investere i vores spillertrup. Det vi i flere sæsoner har indkasseret på spillersalg (bl.a. Christian Bassogog og Joakim Mæhle, red.) er ved at være brugt, så nu skal vi til at finde en anden forretningsmodel,« siger AaB's administrerende direktør Thomas Bælum til B.T.

Han fortæller endvidere, at der ikke er udsigt til at den nedadgående tendens bliver stoppet i 2019, hvor man forventer et underskud i niveauet 15-20 mio. kroner inklusive spillersalg, men uden europæisk deltagelse.

»Som klub har vi været i en proces for at skabe et konkurrencedygtigt fodboldhold, samtidig med at fokus nu er rettet mod at højne oplevelsen for tilskuere og fans og højne værdien for vores sponsorer, og den del vil vi også have opmærksomheden rettet mod i de kommende år,« siger Thomas Bælum.

Siden han tiltrådte som AaB-direktør i fjor, har han arbejdet på en ny strategi.

»Denne er på trapperne, og en del af indholdet vil blive præsenteret i vores årsrapport, men allerede nu kan jeg sige, at vi vil fortsætte med at udvikle talenter. Kort sagt: Vi skal langsomt have vores indtægtsgrundlag forøget samtidig med at vi fører en forsvarlig politik omkring vores omkostninger,« siger Thomas Bælum.

Hvorvidt underskuddet betyder, at AaB ikke vil gøre brug af den købsoption man har på Lucas Andersen i den schweiziske klub, ønsker Thomas Bælum ikke at udtale sig om.

»Men det er indiskutabelt, at Lucas er en af Superligaens mest spændende spillere,« siger han.

Det er første gang siden 2013, at AaB præsenterer et underskud. Dengang havde man et minus på bundlinien på 27,1 mio. kroner.

I de efterfølgende år har AaB-direktionen leveret fire overskud:

2014: 41,1 mio. kroner

2015: 500.000 kroner

2016: 7,1 mio. kroner

2017: 13,1 mio. kroner