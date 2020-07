Når det regner i London, drypper det i Herning.

Det tegner sågar til at blive skybrud, hvis Brentford fortsætter sin march mod det fineste selskab i England, Premier League.

Fortjenesten vil blive på den gode side af en milliard kroner til den danskerglade klub, som i Matthew Benham har den samme ejer som FC Midtjylland. Og netop det forhold gør, at FC Midtjylland kigger mod England med store øjne.

»Det får primært to indflydelser på FC Midtjylland, hvis Brentford rykker op i Premier League. Den ene er, at vores ejer økonomisk vil komme til at tjene en milliard på at have en fodboldklub, og det gør jo, at han kan købe spillere ind fra en højere hylde,« siger Claus Steinlein, FC Midtjyllands direktør, og fortsætter:

Midtjylland vil få gavn af at få Brentford med manager Thomas Frank op i Premier League. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Midtjylland vil få gavn af at få Brentford med manager Thomas Frank op i Premier League. Foto: DYLAN MARTINEZ

»Og det betyder jo også, at der måske er nogle af de spillere, han køber, der ikke lige kan komme på holdet, ligesom dengang vi så med Emiliano Marcondes, og så kan vi leje dem og være førstevælger på nogle af de spillere. Det er så spillere på en højere hylde, fordi det er Premier League-spillere og ikke fra den næstbedste række.«

Kan en oprykning for Brentford også betyde, at en spiller som Pione Sisto går fra blot at være en drøm til en mulighed?

»Hvis Matthew får en milliard, så kan det godt være, at vi får nogle af de penge til at udvikle vores fodboldforretning. Så kan vi øge spillerbudgettet, og det vil betyde, at vi kan hente dygtigere spillere hjem, for eksempel en Pione Sisto. Eller andre i det lidt tungere luftlag. Det er så simpelt, at vi kan handle på en lidt højere hylde.«

»Den anden gode ting er, at vores egne spillere kan se en vej ind til Premier League, for hvis man gør det godt for Midtjylland, kan man måske komme på Brentfords hold.«

Emiliano Marcondes har tidligere været lejet ud til FC Midtjylland, men har nu succes med Brentford. Foto: JOHN CLIFTON Vis mere Emiliano Marcondes har tidligere været lejet ud til FC Midtjylland, men har nu succes med Brentford. Foto: JOHN CLIFTON

Kunne et eksempel på det være en spiller som Onyeka, der er en af Superligaens største profiler og ligner et af de næste store salg?

»Det kunne man sagtens forestille sig. At de allerbedste spillere tog direkte til Brentford. Fordi Rasmus Ankersen som sportschef i Brentford kender spillerne i Midtjylland rigtig godt, og Matthew Benham ser også alle kampe, så er det jo dumt at sælge sådan en klassespiller til en anden klub. Hvis vi føler, at han er Premier League-klar. Det kunne måske have været Paul Onuachu, der kunne have taget den rejse.«

Hvordan vil I i sådanne tilfælde prissætte spillerne?

»Der har vi, begge parter, en god fornemmelse for, hvad diverse spillere er værd og skal koste. Det skal vi nok finde ud af, det gjorde vi hurtigt med Marcondes. Så det gør både, at vi kan få en lidt bedre økonomi og bedre spillere til FC Midtjylland, og at vi kan tiltrække nogen, som kan se rejsen til Brentford,« siger Steinlein, der nok også skal få råd til både at købe bedre spillere og nogle paraplyer.

Det kan blive en nødvendighed.