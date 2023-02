Lyt til artiklen

Lyngby-assistent Mikkel Beckmann får to kampes karantæne.

Fodboldens Disciplinærinstans har valgt at annullere Beckmanns gule kort fra weekendens kamp mod FC Nordsjælland og i stedet tildele assistenttræneren to kampes karantæne for at skubbe til en FCN-spiller.

Det oplyser Lyngby på Twitter.

»Vi er super ærgerlige over situationen, og vi er selvsagt helt uenige i dommen. Men vi tager dommen til efterretning og arbejder videre på at få tre point i Randers på søndag,« skriver den nedrykningstruede klub.

De tilføjer, at de ikke har flere kommentarer, og at dommen ikke kan ankes.

Mikkel Beckmann har i sin aktive karriere opnået syv landskampe, men nu prøver han at hjælpe den klub, hvor han i første omgang fik sit gennembrud.

Det bliver dog uden ham i de næste to kampe, hvor Lyngby igen skal forsøge at skrabe point sammen for at bevare et spinkelt håb om overlevelse.

Du kan se episoden, hvor det gik galt, i klippet øverst.

I kampens slutfase begik FCN's Adamo Nagalo et hårdt frispark på en Lyngby-spiller ude ved sidelinjen, hvor Beckmann stod, og assistenttræneren gav Nagalo et skub.

Det fik FCN-stopperen til at svare igen med et skub retur. Nagalo fik et gult kort både for tacklingen og for skubbet, og dermed blev han smidt ud med et rødt kort.

Få minutter senere kunne Beckmann og Lyngby så juble, da hjemmeholdet i overtiden fik udlignet til 1-1.

FCN havde appelleret Nagalos gule kort for at skubbe tilbage mod Beckmann, men den appel har ligaens tophold ifølge sn.dk fået afvist.

