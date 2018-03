Der er masser af penge på spil, når Superligaens grundspil afsluttes søndag eftermiddag med syv kampe, der alle fløjtes i gang klokken 17.

I fjor gik AaB lige akkurat glip af kvalifikation til mesterskabsslutspillet, da de i sidste kamp i grundspillet tabte 0-1 i Viborg. Til gengæld har de på Ceres Park i Aarhus mod AGF chancen for at revanchere sig:

Kan nordjyderne erobre point, er adgangsbilletten til top-6 i hus. Men selv med et nederlag kan de sikre sig adgang. Det kræver dog, at Hobro IK ikke vinder i Brøndby, og at AC Horsens ikke får point ude mod Lyngby.

Brøndby IF (57 point), FC Midtjylland (57), FC Nordsjælland (50) og FC København (41) har inden sidste kamp i grundspillet sikret sig adgang til mesterskabsslutspillet, og kan derfor gå på banen med en vished om, at det kun er en fordel at vinde. Det samme gælder for AaB (35) og AC Horsens (34) MIDTEN

Her kæmper Hobro IK (32), OB (31) og Sønderjyske (31) med AaB og AC Horsens om de to sidste adgangsbilleter til mesterskabsslutspillet. Hobro skal vinde i Brøndby for at give sig selv muligheden for at ende i top-6. Sker det ikke kan det være en fordel at tabe. For hvis OB eller Sønderjyske får point, ender Hobro på ottende- eller niendepladsen og vil dermed længere væk fra playoffkampe om nedrykning. Den ny Superliga-struktur har som turneringen har formet sig i denne sæson gjort det meget lidt attraktivt at slutte på syvendepladsen, der på bemærkelsesværdig vis øger risikoen for degradering til 1. division væsentligt. BUNDEN

AGF (28) og Silkeborg (28) skal mod henholdsvis AaB og FC København gå benhårdt efter sejr, så afstanden til de bedre placerede hold reduceres. Til gengæld kan det være en fordel for FC Helsingør (17) at tabe til FC Nordsjælland, da man i første runde af de sæsonafsluttende playoffkampe med stor sandsynlighed vil møde enten Lyngby BK (20) eller Randers FC (17) fremfor på papiret stærkere hold som AGF og Silkeborg IF.

»Det er vores målsætning at kvalificere os til top-6. Derfor har udfaldet af kampen mod AGF enorm betydning for os både sportsligt, selvopfattelsesmæssigt og kommercielt,« siger AaB’s direktør Stephan Schors, der understreger, at alle klubbens planer er baseret på, at man rammer mesterskabsslutspillet.

»Da det kiksede for os i fjor blev vi ramt på tilskuertallet og de aktiviteter vi har omkring vores sponsorer. Det er klart, at der er større bevågenhed om kampene i top-6. Så økonomisk har det også en stor betydning,« siger Stephan Schors.

Hvor stort dette beløb er, har han svært ved at gøre præcist op. Ikke desto mindre har BT fået ham til at give et bud.

»Vi har fra 2016- til 2017-sæsonen haft en nedgang i matchday-indtægter på rundt regnet fire mio. kroner. En del af denne nedgang kan tilskrives, at vi havnede i nedrykningsslutspillet. Det er indiskutabelt, at der er mange penge på spil. Jeg vil skyde på, at der for vores vedkommende er et par millioner kroner til forskel,« siger Stephan Schors, der ikke lægger skjul på, at det er langt mere attraktivt for AaB, at skulle spille med om mesterskabet fremfor at undgå nedrykning.

Slutspillets problemer For holdene udenfor slutspillet (fra 7 til 14) handler det primært om at undgå at komme i spil til nedrykning. Det er markant bedre at blive nummer 8 eller 9, da man så kommer i pulje med nummer 12 og 13 (Lyngby og Randers) og dermed er man næsten stensikker på at forblive i Superligaen. Bliver man nummer 7, skal man kæmpe med nummer 10 og 11 (Silkeborg og AGF) om at undgå nedrykningsspil. Af samme grund er det også en fordel at blive nummer 14, da man så kommer i puljen med Silkeborg og AGF og derfor ikke kan møde dem, når det for alvor går løs med de første nedrykningsplayoffkampe efter gruppespillet. Således er man sikker på at skulle møde Lyngby eller Randers i den første af de afgørende nedrykningskampe. Sådan ser fordelingen af hold ud i slutspillene lige nu: FC Helsingør har fordel af at tabe til FC Nordsjælland, da de så er sikre på at blive nummer 14 og ikke kan møde nummer 12 og 13 i gruppespillet, men til gengæld er så godt som sikre på at møde dem i de endelige playoff-kampe om nedrykning efter gruppespillet.

Får Horsens point mod Lyngby, vil både OB og Sønderjyske have fordel af at tabe

Den helt mærkværdige situation kan opstå, hvis FC Helsingør mod slutningen af kampene fører mod FC Nordsjælland, hvis Horsens fører mod Lyngby og hvis Brøndby fører mod Hobro. Så vil både Randers og OB have fordel af at tabe deres indbyrdes møde.

»De mange penge ekstra vi kan komme til at spille om, er vigtige regnskabsmæssigt. Som klub kigger vi alle steder hen, hvor det er muligt at få enderne økonomisk til at mødes. Så selvom vi overordnet set har en solid egenkapital og likviditet, er det ikke ligegyldigt om det er mesterskabet eller nedrykningen vi frem til sæsonafslutningen i maj skal spille om,« siger Stephan Schors.

AaB kom ud af seneste regnskabsår med et overskud på 13,1 mio. kroner. Til gengæld budgetterer man i 2018 med et underskud i niveauet 18-25 mio. kroner. Heri er der hverken indregnet europæisk deltagelse eller transferindtægter.

