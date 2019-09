Niklas Bendtner har muligheden for at Superliga-debutere for FC København i dagens kamp mod Hobro IK.

Således er angriberen med i den 18-mands-trup, manager Ståle Solbakken har udtaget.

Imidlertid er Niklas Bendtner ikke med fra start.

Han må nøjes med en reservetjans, da Santos og Sotiriou er foretrukket i front.

Foto: Nils Meilvang Vis mere Foto: Nils Meilvang

Ved ankomsten til DS Arena var han ved godt mod og erklærede sig fit for fight.

FC Københavns startopstilling: Sten Grytebust, Karlo Bartolec, Papagiannopoulos, Andreas Bjelland, Pierre Bengtsson - Biel, Zeca, Rasmus Falk, Viktor Fischer - Sotiriou, Santos.

Sådan stiller Hobro IK op: Jesper Rask - Jesper Bøge, Anel Ahmedhodzic, Rasmus Minor, Mathias Haarup - Emmanuel Sabbi, Christian Cappis, Mikkel M. Pedersen, Edgar Babayan - Pål Alexander Kirkevold, Julian Kristoffersen

Kampen fløjtes i gang klokken 16.00 af dommer Peter Kjærsgaard på DS Arena i Hobro.