Den kriseramte Superliga-klub AaB skiller sig af med Thomas Bælum som administrerende direktør.

Det sker senest ved udgangen af april, oplyser klubben i en fondsbørsmeddelelse.

Ifølge AaB's bestyrelsesformand, Niels David Nielsen, har Thomas Bælum med succes bragt 'AaB et bedre sted hen rent kommercielt.'

»Vi har haft en rigtig god dialog med Thomas igennem denne proces, og nu er vi et sted, hvor vi er trygge organisatorisk omkring det kommercielle set up, hvorfor begge parter mener, at timingen til at gå hver til sit er den rette.«

Den seneste tid har været tumultarisk i den nordjyske traditionsklub.

20. marts fyrede Thomas Bælum Erik Hamrén. Svenskeren formåede blot at vinde én af 13 ligakampe med AaB, der er placeret allersidst i Superligaen.

Få dage efter – den 23. marts – købte tyske Sports Strategy Excellence 22 sig ind i AaB og blev storaktionær. I første omgang overtog selskabet omkring 20 procent af aktierne.

Det har spillet i rolle i afskeden, understreger Niels David Nielsen.

»Med aftalen med SSE22 er det naturligt, at den kommende sportslige ansvarlige indgår i direktionen, men hvordan den fremtidige organisation præcis vil se ud, vil vi præsentere, når den er på plads.«

Indtil en permanent afløser er fundet, vil økonomichef Jesper Dalum løse direktionens opgaver midlertidigt.

Den tidligere Superliga-profil Thomas Bælum tiltrådte i AaB i 2018.

