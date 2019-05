'Bekymrende' og 'håbløst'.

FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen, lægger ikke skjul på sin harme over DBU's nye licensrangering af de danske klubbers talentarbejde.

En rangering, der netop har placeret FC Midtjylland på fjerdepladsen - bag FC København, FC Nordsjælland og Brøndby.

Rasmus Ankersen er blandt andet skeptisk over for det udvalg, der er nedsat til at bedømme talentudviklingen i de danske klubber.

»Det er i hvert fald tankevækkende, at de klubber, der er repræsenteret i bedømmelsesudvalget, har scoret en del højere end hvad den generelle vurdering af deres talentudviklingsniveau er,« fortæller FCM-formanden til B.T.

»Men for mig er det ikke det største problem i den her sag. Det, der er virkelig bekymrende, er den standardisering og topstyring af dansk talentudvikling, som har været undervejs i et stykke tid, og som det her ranking-system er det seneste resultat af.«

Rasmus Ankersen kalder det for 'håbløst', at rapporter og papirarbejde tæller mere i rangeringen end håndværket på fodboldbanen.

»Man skal huske, at der er mange måder at lave god talentudvikling på. For eksempel har vi stor respekt for det arbejde, der foregår i FC Nordsjælland, og mit indtryk er, at den respekt er gengældt, men faktum er, at vi tænker meget forskelligt omkring udvikling af fodboldspillere.«

»Derfor er det også helt håbløst, at produktivitet tæller så lidt som det gør i den rapport, vi lige har set, for det er jo det, som det hele handler om, og man kan blive produktiv på mange forskellige måder.«

Men har de danske klubber ikke i fællesskab - og dermed også FCM - været med til at udvikle dette nye rangeringssystem?

»Vi er altid åbne over for nye inputs, men vi har hele vejen været modstander af den akademisering af dansk talentudvikling, som foregår. I talentudvikling tror vi meget mere på mennesker end på systemer, og lige nu er dansk talentudvikling desværre på vej i en retning, hvor det bedre kan betale sig at ansætte en akademiker, der kan lave flotte rapporter, end en passioneret træner.«

»Jeg har selv oplevet det med hele det engelske talentudviklingssystem og EPPP-systemet, der gør, at der i nogle klubber efterhånden er 5-10 medarbejdere nærmest udelukkede ansat til at rapportere og dokumentere, hvad der foregår.«

Hvor ville du selv placere FC Midtjylland i en dansk talentuviklingsrangering?

»Det handler ikke så meget om, hvor FCM rangerer. Vi har solgt akademispillere for knap en halv milliard, vi har som det første danske hold nogensinde nået kvartfinalen i Youth League i år, og sidste år vandt vi mesterskabet, hvor vores akademispillere stod for mere end 35 procent af alle spillede minutter.«

»Vi har ikke brug for, at forskellige udvalg validerer vores talentudvikling, men vi er stærkt bekymrede for den topstyring og akademisering af talentudviklingen, der foregår i Danmark,« lyder det fra Rasmus Ankersen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DBU - indtil videre uden held.