Sønderjyskes sportschef, Hans Jørgen Haysen, får noget at se til i sin juleferie.

Efter fyringen af Claus Nørgaard skal han nu på jagt efter en ny til at stå i spidsen for Sønderjyske.

B.T. Sport har derfor talt med sportschefen om beslutningen.

For han skal helst have fundet en ny inden opstarten 7. januar.

Hvad er baggrunden for beslutningen?



»Med et halvt år igen og den udvikling, der har været også med resultaterne, skulle der nye øjne og idéer til. Der skal et friskt pust ind, så vi igen kan få Sønderjyske tilbage til udtryk, vi vil have, og som vi har stået for med power og energi hele vejen igennem.«

»Nogle gange i et forhold – nu har vi været med Claus i to år – kommer ting naturligt. Man kommer dertil, hvor det giver mening, før man troede (at stoppe, red.).«



Har det noget at gøre med hans egen udmelding om, at han uanset hvad ikke ville fortsætte efter sommerferien?



»Man tager alle ting med i vurderingen. Jeg skulle først tale med ham i dag (mandag, red.) ovenpå i går, hvor han meldte det ud. Det har ikke været det afgørende.«



Han melder det selv ud på tv. Hvad tænker du om situationen?

»Han spurgte dagen inden, om han måtte. Som jeg også har sagt til ham, havde jeg gerne set, vi havde gjort det på en anden måde, når vi dagen derpå havde aftalt et møde. Claus ville rigtig gerne, at det blev på denne måde. Han har været loyal og en god medarbejder hele vejen igennem, så jeg valgte at sige ’lad os gøre det’, selvom det ikke var det mest optimale.«

»Han har ikke gjort noget bag min ryg, men det var ikke mindst i forhold til det interne med spillerne. Sket er sket, og nu har vi truffet beslutningen. Det var overhovedet ikke det afgørende.«

Hans Jørgen Haysen mener, det er det rette tidspunkt at skifte træner. Foto: Henning Bagger Vis mere Hans Jørgen Haysen mener, det er det rette tidspunkt at skifte træner. Foto: Henning Bagger

Hvad har spillerne sagt til det?



»Jeg har ringet til min anfører og viceanfører og fortalt dem det. De må selv sige, hvad de tænker. De har lyttet til, hvad jeg har informeret dem om.«

»Vi er blevet enige om, at vi nu alle sammen skal tage os selv i kravetøjet. Nu kommer der en ind, der skal lede træningerne og kampene. Men vi andre skal også mande os op og komme tilbage fra ferie med en gejst og en energi, der er Sønderjyske værdig.«

Har du kunnet mærke på spillerne, at der skulle et friskt pust ind, eller er de ærgerlige over, at Claus Nørgaard stopper?

»I går fik de at vide, at han stopper til sommer. I dag får de at vide, at det bliver nu. Ud over min viceanfører og anfører har jeg ikke talt med andre. Hvis du spørger, om jeg har kunnet mærke det over den seneste periode, så har der nogle gange manglet energi. Andre gange har der ikke.«

»Jeg synes, vi var nået til et punkt, hvor vi skulle ryste posen, hvis vi skulle få de ting hundrede procent frem, og hvis alle skulle have chancen, så sker der bare noget ved, man får en ny ind. Mange forskellige ting – små som store – så var det bare tid nu.«

Er du overrasket over, det allerede er nu, du skal på intensiv trænerjagt – havde du regnet med, det først skulle være til sommer?

»Det vil være dumt at sige ’ja’, for det er ikke en beslutning, jeg har truffet i nat. Den er vendt med direktøren og min bestyrelsesformand, som selvfølgelig også har været med inde i overvejelserne. Og så er det jo en evaluering af mange måneder. Det handler ikke kun om i går eller andet.«

Claus Nørgaard (th.) meddelte søndag, at han uanset hvad ville stoppe i Sønderjyske til sommer. Foto: Henning Bagger Vis mere Claus Nørgaard (th.) meddelte søndag, at han uanset hvad ville stoppe i Sønderjyske til sommer. Foto: Henning Bagger

»Jeg vil snarere sige, man hele tiden har været forberedt på, at det kunne ske. Jo tættere man kom på, kunne man godt se, det nok var det, der skulle ske. Selvfølgelig har jeg været i gang med at kigge på muligheder, men jeg er ikke gået konkret i gang, også i ære og respekt for Claus. Det skulle først afklares, og nu skal jeg for alvor i gang med at få gjort det mere konkret.«

Du får en lidt travl ferie – hvad kigger du efter i en ny træner?

»Man kigger på klubben og værdierne. Vi ansætter ikke en, der fuldstændig grundlæggende ændrer alt det, vi vil stå for. Energi og power vil vi gerne have ind i klubben igen. Nu har jeg været inde over tre trænere i min tid i rollen, og så tager man nogle forskellige ting med fra hver især og prøver at flette det sammen til den rette pakke.«

»Han skal kunne sælge Sønderjyske og sørge for, vi får et klart udtryk, som ingen er i tvivl om. Han skal også kigge talentudviklingens vej. Jeg siger ikke, den gamle ikke har gjort det, men vi har fået A-licens nu, og vi putter flere og flere penge i talentudviklingen. Så nytter det ikke, hvis vi ender med nogen, der ikke får spilletid i sidste ende.«

Sønderjyskes første opgør i den foråret er 10. februar mod Vejle.