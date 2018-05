Da Kent Nielsen mandag morgen ankom til OB's træningsanlæg i Ådalen, kaldte sportsdirektør Jesper Hansen ham ind til en snak, der skulle vise sig at sætte punktum for Nielsens æra i Odense, der nåede at vare tre år.

Den sportslige ledelse så ingen anden udvej end at fyre EM-helten fra 1992, efter at målsætningen om top 6 for andet år i træk ikke blev indfriet.

Så derfor måtte Jesper Hansen indkalde til samtalen - uanset hvor lidt han havde lyst til det. For det var Jesper Hansen, der i sommeren 2015 hentede Kent Nielsen til OB på en fire år lang kontrakt. De to havde sammen løftet AC Horsens fra et middelmådigt 1. divisionshold til et etableret superligamandskab. Og de to venner skulle nu sammen føre OB tilbage til toppen af dansk fodbold.

Men på et evalueringsmøde efter sæsonens sidste kamp - 2-3-nederlaget hjemme mod AGF - konstaterede den sportslige ledelse, at resultaterne ikke var tilfredsstillende, og derfor var Jesper Hansen nødsaget til at tage den tunge snak med sin kammerat.

»Når man har arbejdet loyalt sammen i så mange år, som Kent og jeg har, så gjorde det rigtig ondt at skulle meddele ham, at han ikke skulle være træner her længere. Vi har jo kendt hinanden i rigtig mange år,« fortæller Jesper Hansen - et par dage efter, at fyringschokket i Ådalen har lagt sig.

»Men vi kender også begge to fodboldens verden, og vi ved godt, hvor kynisk den kan være indimellem - og det var desværre det, jeg var nødt til at trække af på. Selvom det selvfølgelig var hårdt og gjorde ondt.«



«Og når man har så fagligt dygtig og dedikeret en træner, som man heller ikke menneskeligt kan sætte en finger på, så er det en rigtig hård beslutning at træffe.«

Efter fyringen har mange OB-spillere offentligt storrost Kent Nielsen - blandt konstaterer anfører Kenneth Emil Petersen på Twitter, at han ikke har haft en dygtigere træner end Kent Nielsen.

Jesper Hansen holder også fast i, at Kent Nielsen på mange fronter har været en succes i Odense.

»Man skal hele tiden huske på, hvad hans udgangspunkt var. Han kom til en klub med meget turbulens, og hvor vi havde gang i et stort oprydningsarbejde. Vi fyrede Troels Bech, og vi satte Ove Pedersen ind i en kort periode, som heldigvis endte med at redde OB i Superligaen. Der var stor udskiftning i staben og i spillertruppen, så det var Kents udgangspunkt,« fortæller Jesper Hansen og fortsætter:

»Og ser man bort fra resultaterne, har Kent i alle andre forhold været med til at flytte OB i en god retning. Det er en helt anden klub, som den kommende træner skal overtage.«

Og hvem bliver så manden, der skal samle tøjlerne op efter Kent Nielsens exit? Det er det spørgsmål, som Jesper Hansen hurtigst muligt skal have fundet et svar på. Han afviser, at søgningen startede før mødet mandag morgen.

»Men det er jo sådan, at vi i fodbold hele tiden arbejder ud fra, at det uventede kan ske. Det gør vi med spillere, med trænere og med alle fodboldforhold. Og på den måde står man aldrig 100 procent på bar bund, og vi har selvfølgelig gjort os nogle tanker,« fortæller OB-bossen.

»Nu laver vi en gennemgang af mulighederne og prøver at få en træner på plads så hurtigt som muligt, så vedkommende også kan være med til at sætte sit præg på de ændringer, der skal ske i spillertruppen.

Som klubben vil man gerne have det på plads så hurtigt som muligt. Vi har forhåbentligt en træner på plads fra dag ét af i sæsonen.«

Den nye superligasæson starter den 14. juli.