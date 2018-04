Hans Jørgen Haysen er en lettet mand. Og glad.

Sportschefen i Sønderjyske fik torsdag besked om, at matchfixingsekretariatet i Danmarks Idrætsforbund ikke rejser sag mod Superligaklubben efter den famøse afslutning på Superliga-kampen mod FC Midtjylland 18. marts.

»Selvfølgelig er vi glade. Vi har været i en periode på fem uger, hvor vi er blevet undersøgt og sat under mistanke for noget, vi ikke har gjort, så vi er glade for at være på den anden side af det nu. Som jeg hele tiden har sagt er det den forventlige udgang af det, fordi vi vidste, at vi ikke havde gjort noget,« siger Hans Jørgen Haysen til BT.dk.

I den pågældende kamp - den sidste i grundspillet - kom Sønderjyske i søgelyset, fordi det viste sig, at klubben fik en fordel af at tabe kampen. Hvilket skete via et sent FCM-mål til slutresultatet 2-1.

I det efterfølgende forløb har især to udtalelser fra Sønderjyske-spillere været med til at sætte fokus på sagen:

»Det er til grin. Der er ikke så meget mere at sige. Det gør sgu ondt på stoltheden, synes jeg. Men man gør det bedste for klubben jo,« sagde Christian 'Greko' Jakobsen på tv efter kampen.

»Fedt at komme ind og have fået at vide, at man ikke måtte score, selv om vi var kommet bagud. Men alle andre hold ville have gjort lige som os,« skrev Mads Hvilsom i en Snapchat-besked.

Nu siger Sønderjyske-sportschefen om udtalelserne:

»At der er nogen, der har udtalt sig lidt dumt, er jo også med til, at der har været en undersøgelse, og det er jo selvfølgelig også ærgerligt. Og nu har de jo forklaret sig, og det her undersøgelsesnævn er jo kommet frem til, at der ikke var noget, da de kom dybere ind. Og de har været grundige og er kommet hele vejen rundt og kan med rette sige, at der ikke har været noget,« siger Hans Jørgen Haysen.

Har du aldrig frygtet at udfaldet ville blive det modsatte?

»Når en undersøgelse bliver sat i gang, og der går så lang tid, så selv om man, at man ikke har gjort noget forkert, begynder man altid at tænke: 'Er der nogen, der vil os det ondt, der får held med nogle ting og kan lyve om nogle ting, så det gør os ondt?' Det tænker man jo også. Så man vender og drejer man alle sten i den periode, der har været. Men heldigvis, når alt var vendt, så vidste man, at der ikke kunne blive noget, for vi har ikke gjort noget forkert. Så igen: Det er bare dejligt at kigge fremad, fordi en holdånd og en klub har stået i stampe i denne periode, og det har ikke mindst være irriterendet, når vi stadig har en Superliga-sæson i gang og transfervindue, som vi skal forberede. Så på baggrund af alle disse ting er det dejligt.«

Sønderjyske har på trods af sagens fået klaret frisag i Superligaen, men Sønderjyske-sportschefen ser gerne, at

»Det er ærgerligt, at vi har en struktur, hvor det kan komme til at ske. Og den har jeg jo selv været med til at stemme igennem, så der skyder jeg jo lige så meget på mig selv. Det skal jo aldrig være sådan, at der er nogen, der kan mistænkes for, om det er godt at vinde en kamp eller ej. Det skal vi jo have helt, helt aflivet, så der aldrig kan opstå sådan en mistanke igen,« siger Hans Jørgen Haysen, der af den grund gerne ser, at der kigges på Superligastrukturen i sin nuværende form:

»Jeg ønsker ikke for min værste fjende, at han skal udsættes for det, vi har været igennem. Den tvivl om, hvorvidt du kan drage fordel af et andet resultat end en sejr, skal bare helt væk.«