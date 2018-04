Det gjorde ondt på Hobro-lejren, da sidste runde af grundspillet blev fløjtet af. Rigtig ondt.

Efter det meste af sæsonen at have befundet sig i den livsgivende del af superligaen blandt landets seks bedste mandskaber, måtte de konstatere, at bestræbelserne akkurat ikke rakte til mere end rollen som sorteper. Den kedelige syv’er, der i stedet for medaljer og Europa nu skulle spille om at undgå en returbillet til 1. division.

Skuffelsen sad dybt hos de fleste i truppen. Det erkender cheftræner, Thomas Thomasberg, men han forsikrer samtidig, at den her, 14 dage senere, er omdannet til førsteklasses brændstof:

»Det var meget frustrerende at ende på syvendepladsen. Vi synes, vi leverede en rigtig fin kamp i Brøndby, hvor et straffespark og et offsidemål til sidst måske kunne have gjort, at det var gået den anden vej. Men skuffelsen er ude af systemet nu,« siger han.

»Irritationen og frustrationen har vi ført over i noget energi og vilje, som forhåbentlig kan hjælpe os i nedrykningsspillet.«

Målet for Hobro har fra starten af sæsonen været overlevelse, og selv om nordjyderne går ind til nedrykningsspillet med bare én sejr i foråret, ser Thomas Thomasberg muligheder for allerede i nedrykningsspillets første kamp at sætte en af de nærmeste konkurrenter af, når AGF kommer på besøg:

»Kampen mod AGF bliver ikke mere afgørende, end at der fortsat ikke er afgjort noget bagefter. Men AGF må et eller andet sted gå og frygte lidt, at vi kan slå dem, for sker det, er de seks point efter os.«

»Vi har en god mulighed for at tage et rigtig stort spring med en sejr, hvorimod de har lidt mere at miste,« siger Hobro-træneren og tilføjer:

»AGF ikke har lukket mange mål ind, så vi skal selvfølgelig være skarpe, men jeg synes, at vi har en offensiv lige nu, der kan skabe chancer mod alle hold, og så er AGF altså heller ikke bedre kørende, end at de bare har en sejr i de seneste seks kampe.«

Udover AGF er Hobro i nedrykningspulje med Silkeborg og Helsingør.