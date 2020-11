Peter Christiansen skifter fra AGF til FCK og tiltræder som sportsdirektør.

Det skriver FCK i en pressemeddelelse.

»Det er naturligvis vigtigt for os, at vi nu har fundet den rigtige person til jobbet, og vi har haft en fint forløb i forhold til at identificere både de nødvendige kompetencer og den rigtige kandidat til rollen. Det har vi fundet i 'PC', og vi glæder os meget til samarbejdet,« siger bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, Bo Rygaard.

Han bliver suppleret af den midlertidige sportslige leder, William Kvist:



»'PC' har med stor succes bidraget til at løfte først Randers FC og siden AGF sportsligt, og han kommer med stor erfaring og indsigt i dansk og skandinavisk fodbold og har vist en stor evne til at identificere dygtige spillere,« siger Kvist.



»Han er en enormt hårdtarbejdende mand, der har taget sit vinderinstinkt med videre fra sin aktive karriere, og han har gennem mange år vist sine evner som en dygtig købmand,« lyder det videre fra Kvist.

Peter 'PC' Christiansen tiltræder senest til april, oplyser FCK. Han får det øverste sportslige ansvar i klubben og refererer til bestyrelsen.

»Jeg vil gå ydmygt til opgaven, og jeg ser frem til i samarbejde med Jess Thorup og de dygtige mennesker omkring holdet med at udvikle klubben og få FCK tilbage til toppen. I første omgang skal jeg gøre mine opgaver i AGF færdige professionelt og godt, og det er alt mit fokus på nu,« siger Peter Christiansen.

Christiansen har selv en fortid i FCK, hvor han spillede fra 1999 til 2005.

Han har været sportschef i AGF siden 2017, inden da var han chefscout i klubben. Fra 2013 til 2015 var han sportschef i Randers.

Og nu er næste destination Parken og København.