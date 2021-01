Hans Jørgen Haysen bliver sportschef i AGF fra 1. marts. Han skifter fra superligakonkurrenten Sønderjyske.

Det oplyser AGF i en fondsbørsmeddelelse.

»Vi har været igennem en længere proces, hvor vi fra starten har fokuseret på at finde en sportschef, der har et stort kendskab til og solid erfaring med Superligaen. Det lever Hans Jørgen Haysen til fulde op til, og den dialog, vi har haft, har været med til at forstærke, at han er det rigtige match for AGF – både i forhold til værdier og kemi. Han er hårdtarbejdende, han vil vinde, og han har et godt blik for helheden,« siger administrerende direktør i AGF, Jacob Nielsen, og fortsætter:

»Målet er at gøre klubben endnu stærkere på alle sportslige områder, og i Hans Jørgen Haysen har vi fundet den rette person til at stå i spidsen for det.«

Hans Jørgen Haysen har været i Sønderjyske siden 2014 og vil om en måneds tid altså flytte arbejdsadressen nordpå.

AGF har siden slutningen af november været på udkig efter en afløser for sportschef Peter 'PC' Christiansen, der valgte at opsige sin stilling for at skifte til FC København.

Siden da har Peter Christiansen været suspenderet i AGF.

Udover sine år som sportschef i Sønderjyske, har Hans Jørgen Haysen blandt andet en aktiv karriere som spiller i SønderjyskE og FC Fredericia bag sig.