Mig først og derefter holdet.

Det skabte furore i fodboldanmark, da angriberen André Riel kort efter sit skifte fra FC Helsingør til AGF i 2017 udbasunerede, at han hellere ville have personlig succes frem for at holdet klarer sig godt.

»Jeg er angriber, og dengang jeg sagde det, kørte det godt for mig, og jeg var smart i en fart,« siger André Riel til Tipsbladet om balladen, som startede efter et interview med B.T.

Her sagde André Riel på ægte angribermanér således kort efter sit skifte på sidstedagen i transfervinduet:

»Når det kommer til stykket, så vil jeg hellere ligge højere på topscorerlisten, end jeg vil have AGF højt i tabellen. Det er mit største mål at ligge højt på topscorerlisten og score mange mål. Men selvfølgelig skal holdet præstere for, at jeg kan få mål.«

En frisk udmelding, men også for meget af det gode i et fodboldland som Danmark.

Det vidner reaktionerne tilbage i 2017 da også om.

Det kan 29-årige André Riel godt se i dag, knap to år efter balladen, hvor han er skiftet klub til Lyngby BK fra AGF, hvor han trods sin høje selvtillid aldrig slog til.

»Så jeg har lært nogle ting. Men det hænger også sammen, og det kommer det også til at gøre i Lyngby. Hvis holdet præsterer, bliver det også lettere for mig at præstere. Og omvendt,« siger han.

André Riel havde stor succes med fire mål i syv kampe, efter at han rykkede op i Superligaen med FC Helsingør.

I AGF-trøjen blev det dog kun til 10 kampe og ingen mål i landets bedste række.

Nu skal karrieren genoprettes hos oprykkerne fra Lyngby BK, som har givet ham en to-årig kontrakt.