Randers FC-angriberen Alhaji Kamara har valgt at fortsætte sin karriere til trods for, at han spiller med en hjertefejl, der risikerer at koste ham livet.

Det en medført hjertefejl, som den 27-årige angriber opdagede i forbindelse med et europæisk opgør for hans tidligere svenske klub IFK Norrköping. Her var det gennem en obligatorisk hjertescreening af UEFA, at man opdagede den medfødte hjertefejl.

Norrköping meldte dengang ud på klubbens hjemmeside om afvigelsen i hjertet, som Alhaji Kamara har, 'medfører en stor risiko for pludselig død ved maksimal anstrengelse'.

Alligevel valgte angriberen at fortsætte sin karriere og i 2019 skiftede han så til Randers, hvor han må leve med den voldsomme risiko hver gang, at pulsen ryger i top.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Det var også grunden til, at han forlod den svenske klub, der ikke længere ville benytte ham med tanke på, at han løb den risiko hver gang han stillede til start for klubben.

Hovedpersonen selv har dog affundet sig med, at det kan ende katastrofalt for den 27-årige angriber, der dog tidligere har været bange for, at det værste skulle ske.

»Ja, selvfølgelig har jeg det. Men vi skal alle dø på et tidspunkt. I Irak dør folk, og alle kan dø i et flystyrt eller biluheld. Folk stopper ikke med at flyve, fordi risikoen er der for at styrte ned, og jeg vil heller ikke stoppe med at spille fodbold,« siger Alhaji Kamara til Fotbollskanalen og fortsætter:

»Hvis jeg dør på fodboldbanen, så vil det ikke være så ærgerligt, da det er et sted, som jeg elsker.«

Beslutningen har han taget på trods af, at hans bror led en frygtelig skæbne på netop en fodboldbane.

I 2017 døde Alhaji Kamaras bror, da han faldt om i en kamp i hjemlandet Sierra Leone.