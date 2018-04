Når sæsonens sidste kamp er spillet i Alka Superligaen, så lægger Hobro-anfører Mads Justesen støvlerne på hylden.

Det meddeler superligaklubben i en pressemeddelelse.

Herefter er der nye udfordringer for den 35-årige forsvarsspiller, som tiltræder en stilling i klubben som salgschef.

»Jeg er både glad og stolt over, at jeg også kan bruges i klubben uden for kridtstregerne. For mig handler livet om at udfordre sig selv, og det her er en udfordring, jeg virkelig glæder mig til at prøve kræfter med,« siger Mads Justesen i en pressemeddelelse.

Mads Justesen har spillet for Hobros førstehold i 14 år, og han har derfor været med på turen fra Danmarksserien til Superligaen.

I Hobro har den tidligere spiller Rasmus Ingeman senest været salgschef.

»Vi har haft stor succes med at have en anden tidligere anfører i form af Rasmus Ingeman til at stå i spidsen for salgsarbejdet, og derfor tror vi også, at det bliver rigtig godt for klubben at have Mads Justesen ansat i en lignende rolle,« siger Lars Kühnel, der bestyrelsesformand i klubben.

/ritzau/