»Vi er AaB. Hvem er I?«

Sådan stod der på et af bannerne, som omkring 30-40 fodboldfans fra AaB’s fangruppe havde taget med til dagens træning på anlægget på Hornevej, hvor politiet og sikkerhedsfolk også var til stede.

Fansene var utilfredse med klubbens seneste præstationer, der kulminerede med nederlaget i kvartfinalen på 3-1 til 1. divisionsklubben FC Fredericia, hvor nordjyderne blev sparket ud af DBU-pokalturneringen.

AaB-anfører, Rasmus Würtz, beklager over klubbens dårlige form og onsdagens overraskende nederlag til FC Fredericia, der betød et exit fra DBU-pokalturneringen. Foto: Henning Bagger

Anfører Rasmus Würtz fortæller til BT, at klubben allerede i går kendte til protesten. Derfor tog han sammen med sportsdirektør Allan Gaarde, cheftræner Morten Wieghorst og AaB-profil Jores Okore imod de fremmødte supportere med det samme og indledte en dialog.

»De mødte op. Og så startede vi egentlig dialogen derfra. De havde et skilt med, hvor de forlangte mere dedikation til tingene. Vi, som spillere og trænere, kiggede indad og indrømmede, at der var nogle ting, som ikke havde været godt nok. Og der lægger vi os selvfølgelig fladt ned,« siger Rasmus Würtz.

Den lokale journalist Søren Olsson fra Nordjyske med et billede fra protestaktionen.

AaB-fans er dukket op hos klubben på Hornevej for at markere utilfredshed. Gaarde, Wieghorst, Würtz og Okore tager en snak med dem #aabinside pic.twitter.com/0EnJwYUYaX — Søren Olsson (@olsson78) April 14, 2018

Fangruppen var ikke kun utilfreds med holdets dårlige form, hvor AaB ikke har vundet i en måned og har lukket ni mål ind i de seneste tre kampe. De var også utilfredse over, at spillerne efter nederlaget til FC Fredericia ifølge dem ikke havde været nede at takke de tilrejsende fans for støtten.

»Jeg synes egentlig, at vi var nede at takke for deres gode opbakning. Alle var jo frustrerede på det tidspunkt. Det var de. Det var vi også. Vi var måske på grænsen til at være en lille smule flove over indsatsen. Og så kan det godt være, at man forsvinder lidt hurtigt ned i omklædningsrummet, og det må vi så tage til os,« siger Rasmus Würtz.

AaBs Frederik Børsting er glad for, at fansene lægger så meget sjæl i klubben. Det vil han gerne have, at de bliver ved med at gøre. Foto: Henning Bagger

Frederik Børsting scorede AaB's eneste mål, da han reducerede til slutresultatet 3-1 i nederlaget til FC Fredericia. Han synes, at det er 'rigtig fedt', at fansene forlanger noget af dem og er med dem hele vejen.

»Det har selvfølgelig givet os en hel masse at bevise. Der er ingen tvivl om, at vi skal ud og klø på her til sidst. Vi må ikke lave sådan en præstation én gang til. Ikke i min tid som fodboldspiller,« siger Frederik Børsting til BT.

AaBs Rasmus Würtz fortæller, at protestaktionen med de utilfredse supportere forløb roligt og uden nogen form for ballade. Foto: Henning Bagger

Protestdemonstration har dog ikke ændret på tilgangen til Superliga-kampen på søndag på hjemmebane mod AC Horsens. Men det er ifølge Rasmus Würtz et bevis på, at fodbold i Aalborg og Nordjylland betyder rigtig meget for mange mennesker.

»Det har være med til at løfte og motivere os endnu mere. Jeg synes, det er stærkt, at de møder op i dag. Og jeg synes, det er stærkt, at de tager turen til Fredericia den dag. Og så kan vi kun beklage, at tingene endte, som det gjorde dernede,« siger Rasmus Würtz og fortsætter:

»Jeg kan garantere for, at vi vil forsøge at rette op på det så hurtigt som muligt. Og den følelse bliver jo kun forstærket af, at de møder op i dag.«