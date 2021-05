I kølvandet af Brøndbys helt store guldfest er der blevet konstateret coronasmitte blandt fans.

Helt præcist har Styrelsen for Patientsikkerhed fået indrapporteret minimum 10 smittetilfælde efter kampen.

Det oplyser styrelsen til DR Nyheder.

»Det er næppe nogen, som er blevet smittet allesammen under kampen. Det er formentlig nogen, der allerede har været smittet, da de kom og deltog i festlighederne, men det betyder så også, at de har haft mulighed for at smitte andre på stedet,« siger direktør Anette Lykke Petri til DR og fortsætter:

Brøndbyfans før superligakampen imellem Brøndby og FC Nordsjælland på Brøndby Stadion, mandag den 24. maj 2021.. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix)

»De ti tilfælde, vi indtil videre har kendskab til, har både siddet på stadion, deltaget i demonstrationen og nogen også i festlighederne bagefter, så det har været over hele linjen.«

Allerede dagen efter oplyste styrelsen, at der var konstateret et smittetilfælde, og i den forbindelse skrev de følgende på Twitter:

»Styrelsen for Patientsikkerhed håber, at I, der deltog i fodboldfesten på og omkring Brøndby Stadion i går, havde en god fest. Der var rigtig mange glade mennesker samlet, og vi opfordrer derfor alle, der deltog i festlighederne, til at blive testet.«

Omkring 10.000 så kampen på stadion og tusindvis af andre fans fulgte kampen udenfor stadion, hvor mange fans råbte og sang med på Brøndby-slagsange i flere timer.

Ved slutfløjt invaderede flere fans stadion, hvor de fandt vej til tribuner og græsplænen i en omgang glædesrus.