Der har ikke just været god stemning mellem TV3 og FCK-spilleren Mathias 'Zanka' Jørgensen de seneste uger.

Men nu er det slut.

Sådan siger FCK's pressechef' Jes Mortensen' i B.T.s podcast Q&CO, hvor han gæster Henrik Qvortrup sammen med Kim Mikkelsen, der er sportschef hos Superliga-rettighedshaveren Nent.

»For vores vedkommende er det noget, vi har håndteret internt. Det er gået relativt stille og roligt, og vi er tilbage, hvor vi startede: at 'Zanka' laver interview fra den kommende weekend igen selvfølgelig.«

Sagen opstod for uger tilbage, hvor et interview med Mathias 'Zanka' Jørgensen lynhurtigt gik viralt, da spilleren røg i et heftigt mundhuggeri med TV3-reporteren.

Vi vidste det ikke. Vi opdager det foran resten af pressen Kim Mikkelsen om 'Zankas' beslutning om at boycotte TV3 mod Sønderjyske

Spilleren blev spurgt om, hvorvidt han var 'rystet', og det resulterede på rekordtid i et skænderi, som ved en fejl blev sendt live på skærmen til seerne på Nents Ultra HD-kanal.

Ugen efter kom der så et yderligere lag til sagen, da 'Zanka' nægtede at lade sig interviewe af en anden TV3-reporter efter københavnernes kamp mod Sønderjyske.

»Nej, det der, det gør jeg ikke. Jeg snakker ikke med dem, før han ringer og siger undskyld!« lød det fra Mathias 'Zanka' Jørgensen.

Men nu lader det altså til, at stridsøken er begravet. Fremover vil Mathias 'Zanka' Jørgensen igen udtale sig til rettighedshaveren.

»Vi har naturligvis talt med FC København i denne her forbindelse, der er en samarbejdspartner og en klub i Superligaen, så dem taler vi løbende med. Og så tror jeg ikke, at jeg skal sætte yderligere label på, hvad karakter møderne har haft,« siger Kim Mikkelsen i forhold til, at de to parter har tilsidesat episoden.

Dog kunne den have været håndteret bedre, forlyder det.

For alle andre end 'Zanka' lod til at være overraskede over, at FCK-stjernen stadig sagde nej til interview en uge efter det oprindelige skænderi.

»Vi vidste det ikke. Vi opdager det foran resten af pressen,« siger Kim Mikkelsen om episoden efter Sønderjyske-kampen.

»Vi ville gerne have vidst det på forhånd.«

Også Jes Mortensen erkender, at episoden kunne have været håndteret bedre.

»Fra min stol er det langtfra optimalt. Det tager jeg på mig – at de ender i den situation. Der har vi ikke været afklarede nok internt hos os i forhold til at få det ryddet af vejen,« fortæller han og siger om episodens betydning for FC København.

»Jeg ville hellere have været denne her sag foruden,« vurderer han.

