Det var en afklaret Issam Jebali, der gik frem til straffesparkspletten for anden gang i kampen.

Det første forsøg havde han skudt langt over mål, så presset var maksimalt, da han med en scoring i overtiden kunne sikre tre point til OB mod AGF i Aarhus.

Og det gjorde han.

»Det er selvfølgelig mentalt lidt svært, men man må bare gøre det. Hele stadion tænkte nok, jeg ville brænde igen, og jeg var nok imod hele stadion på nær vores folk, der selvfølgelig havde tiltro til mig,« sagde OBs tunesiske angriber efter kampen.

»Jeg var ikke nervøs overhovedet anden gang. Jeg tænkte bare, det var en mulighed for at få tre point i Aarhus. Det var den bedste måde at tage hjem på.«

Jebali havde ingen betænkeligheder ved at træde frem til bolden igen efter det første mislykkede spark.

»Jeg er ansvarlig for at sparke straffespark, og jeg tager ansvaret, fordi jeg er erfaren. Desværre gled jeg lidt første gang, så jeg ikke scorede.«

»Jeg er ikke den type spiller, der træder tilbage. Jeg er her for at hjælpe mine holdkammerater, og jeg lever op til mit ansvar. Jeg var ikke helt sikker, men jeg var nødt til at tage det, og jeg var nødt til at score på det.«

»Man bliver altid skuffet, når man misser et straffespark. Jeg tænkte på det i fem-ti minutter efter, inden jeg kom over det, og jeg var heldig, at jeg fik chancen igen for at bevise, at jeg kan klare det.«

OB-cheftræner Andreas Alm var også ganske rolig på sidelinjen, selvom uret sagde 94 minutter spillet.

»Min mavefornemmelse var, at jeg ikke troede på, at Issam skulle misse to straffespark samme dag. Jeg var rimeligt sikker på, at han skulle score. Men det har selvfølgelig ingen indvirkning på hans spark,« lød det fra Alm, der kunne varme sig på en udebanesejr for første gang siden pokalkampen i Randers i december.

»Det er længe, siden vi har vundet udenfor Odense. Vi gør det godt, og når man har sådan en situation med 'HC', er det godt at tage hjem med en sejr.«

Heller ikke anfører Jens Jakob Thomasen var nervøs, da Jebali skulle sparke sit andet straffespark.

»Nej, hverken på hans eller holdets vegne. Issam er en dygtig spiller, der har så meget autoritet i sin stil. Det er ikke noget, der går ham på. Selvfølgelig rammer det en, men hvis nogen kan håndtere det, er det ham. Jeg var ikke nervøs. Jeg var glad,« sagde Thomasen, der forlader OB efter denne sæson.

»Selvfølgelig er han cool. Han har det udenlandske snit og noget erfaring fra VM-kvalifikationen. Han er skarp på kynismen,« fortsatte Thomasen.