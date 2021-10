Det lignede en eftermiddag i eventyrets tegn i H.C. Andersens fødeby, da digterens navnebror Hans Christian Bernat på fornem vis reddede et straffespark.

Men Randers-spillerne kæmpede til det sidste og stjal det halve kongerige (de tre point) med hjem til Kronjylland.

»Der blev talt med store bogstaver i pausen,« fortalte Randers-cheftræner Thomas Thomasberg efter kampen. Og det hjalp.

Randers vendte kampen på hovedet, og så var Hans Christian Bernats strafferedning i sidste ende forgæves.

»Det giver altid en masse power at redde et straffespark, og det giver noget selvtillid, jeg kan tage med videre,« sagde målmanden efter kampen.

»Men det er ikke det fedeste at have spillet en fin kamp og så stå med nul point,« tilføjede han.

Han indrømmede, at sådan et nederlag gør ekstra ondt, når klubben ligger, hvor den gør i spillet om top seks.

Straffesparksskurken Vito Hammershøy-Mistrati, der senere blev Randers' helt, var afklaret med, at det var et skidt udført spark.

»Det var dårligt sparket, og det var selvfølgelig hårdt, men jeg tænkte hurtigt, at jeg måtte videre,« sagde Vito Hammershøy-Mistrati, der havde tankemylder op til sparket, fordi der gik så lang tid med OB-protester.

»Så det var virkelig forløsende med scoringen,« tilføjede han om 2-1-scoringen, der vandt Randers kampen og de tre point.

Inden da var Hans Christian Bernat i hovedrollen igen, da holdkammeraten Jeppe Tverskov fejlede en tilbagelægning og gav Randers' Stephen Odey en friløber. Nigerianeren driblede uden om målmanden og udlignede.

»Jeg havde set noget video på ham og vidste, at det var en mulighed, at han ville gøre det. Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke får den, for jeg er tæt på. De havde heldet med sig,« sagde 'HC'.

Netop Mistratis sejrsmål kalder målmanden for 'super irriterende'.

»Jeg har en følelse af, at bolden ligger i målet, inden jeg får sat mine ben på jorden. Hvad fanden skulle jeg have gjort for at hindre det. Det gik så stærkt,« sagde Hans Christian Bernat.