Andreas Skov Olsen scorede to gange, da FC Nordsjælland tørrede gulv med oprykkerne Vejle.

Den 19-årige angriber viste endnu engang prøver på sit store talent, da han scorede de to sidste mål i Farum-klubbens sejr på 3-1. Men Skov Olsen var ikke alene om at stå godt i billedet for det sejrende udehold. Omvendt var der langt mellem snapsene på et Vejle-mandskab, der meget vel kan stå foran et vanskeligt nedrykningsspil.

Her er B.T.s karakterer fra opgøret i Nørreskoven:

Sådan giver B.T. karakterer B.T. giver karaktererne 1-10, hvor 10 er bedst. Spillerne er rangeret efter, hvem der gjorde det bedst.

Vejle Boldklub (4-3-3)

Pavol Bajza 4

Tobias Mølgaard 4

Branko Ilic 4

Mads Greve 3

Malte Amundsen (ud: 72.) 3

Arbnor Mucolli 5

Melker Hallberg 4

Jacob Schoop (ud: 58.) 4

Allan Sousa 5

Gustaf Nilsson (ud: 46.) 5

Imed Louati 5

Kjartan Finnbogason (ind: 46.) 6

Vladlen Yurchenko (ud: 58.) 4

Viljormur Davidsen (ind: 72.) UB

FC Nordsjælland (4-3-3)

Nicolai Larsen 6

Karlo Bartolec 6

Victor Nelsson (ud: 76.) 8

Ulrik Yttergård Jenssen 6

Mads Valentin Pedersen 6

Magnus Kofod Andersen 6

Mikkel Rygaard (ud: 57.) 6

Mikkel Damsgaard 6

Andreas Skov Olsen 8

Godsway Donyoh (ud: 57.) 7

Mathias Rasmussen 7

Nicklas Strunck (ind: 57.) 6

Abdul Mumin (ind 57.) 6

Benjamin Tiedemann Hansen (ind: 76.) UB