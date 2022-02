»Sådan en oplevelse vil jeg gerne have nogle flere af.«

Jakob Breum lod sig ikke påvirke, da han for første gang i sæsonen var med fra start i Superligaen – og så mod topholdet FCK i Parken.

»Jeg var bare inde og nyde atmosfæren, de mange OB-tilskuere og den stemning FCK-fansene også bidrog til. Det var en fed kamp med god intensitet,« lød det fra 18-årige Jakob Breum efter 2-0-nederlaget.

»Det var faktisk ikke så galt med nerverne inden kampen. Mine holdkammerater var fantastiske til hver især at komme hen og give mig ro på.«

»Når man er i det, lukker man ligesom af, og så er det en fodboldkamp ligesom alle andre.«

Det unge OB-stjerneskud viste sig flere gange frem i efteråret – blandt andet med en scoring i nedsablingen af Vejle. Nu håber han, at præstationen mod FCK er nok til, at Andreas Alm kigger hans vej igen.

»Det er klart, jo flere minutter jeg får at bevise mig i, jo nemmere bliver det også at vise mig frem. Jeg kan ikke gøre mere end mit bedste og så håbe, at træneren vælger mig igen.«

»Det er hundrede procent et skulderklap fra Alm, og jeg er glad for, at jeg kan gå ud og vise, at jeg sagtens kan være med, og at han sagtens kan give mig den tillid.«

Er det bare starten på Jakob Breum i Superligaen?

»Nu må vi se. Jeg tager det stille og roligt, og der er en ny dag i morgen, hvor jeg også skal præstere. Jeg håber det, men tager en dag ad gangen,« griner han.

Cheftræner Andreas Alm var godt tilfreds med det unge talent.

»Det var vældig fint. Han var også god på træningslejren i Tyrkiet, og han lægger til, så der bliver konkurrence.«

»Vi skal huske, hans bedste position er til venstre, og der spiller Sabbi ikke,« sagde Alm med henvisning til, hvad der sker, når Emmanuel Sabbi er helt spilleklar igen.

Selvom Jakob Breum fik vist prøver på sit talent mod FCK, blev fynboerne alligevel sendt hjem med et nederlag, hvilket naturligvis skuffer den unge offensivspiller.

»Vi står med en ærgerlig følelse,« konstaterede Jakob Breum.

»Vi sidder egentlig tilbage med en følelse af, at vi sagtens kan være med, men det er klart, hvis vi havde fået point, havde det givet et ekstra skub i ryggen.«