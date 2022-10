Lyt til artiklen

Der skulle en gigantisk opsang til, før det blev markant bedre.

For da FC Midtjylland-spillerne slukørede sad i omklædningsrummet i pausen af lørdagens drama i Parken mod FC København, blev der talt med store bogstaver.

Efter at være blevet kørt rundt i det meste af første halvleg var det nemlig en rasende FCM-træner, Albert Capellas, der gav sine spillere en kæmpe sviner.

Det afslørede midtjydernes stortalent Gustav Isaksen efter opgøret:

FCM-træner, Albert Capellas. Foto: Bo Amstrup Vis mere FCM-træner, Albert Capellas. Foto: Bo Amstrup

»Vi smider hele første halvleg væk, og vi fik en fortjent sviner i pausen. Så kom vi med et helt andet udtryk i anden halvleg.«

Hvad sagde han til jer?

»Han gennemgik nærmest bare os alle sammen og fortalte de mange ting, vi ikke gjorde godt nok. Albert kan godt være hård, men det er helt på sin plads, synes jeg.«

Noget tyder dog på, at den store sviner hjalp gevaldigt.

For da FCM-spillerne gik på banen til de resterende 45 minutter, var det et helt, helt andet kampbillede, som de næsten 30.000 tilskuere fik serveret.

»Det var fedt, at vi kom tilbage. Det var en intens kamp, og der var fandeme meget på spil, kunne man mærke. Vi skal være glade for, at vi ikke tabte i dag. Vi kan leve med det ene point,« forklarede 21-årige Gustav Isaksen.

FC København og FC Midtjylland spillede lørdag 1-1 i nationalarenaen.

Du kan se højdepunkter fra opgøret øverst i artiklen.