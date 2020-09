Den kendte danske fodboldtræner og tidligere landsholdsspiller Mark Strudal skulle idag have stået ansigt til ansigt i retten med Lyngby Boldklub.

Der var planlagt et et civilt søgsmål ved Retten i Lyngby, hvor Mark Strudal havde sagsøgt Superliga-klubben i forbindelse med 'et ansættelsesforhold'.

Strudal hævdede at have 'mere end 1 millioner kroner' til gode i Lyngby Boldklub, ifølge den offentlige retsliste. Ifølge B.T. skulle de to parter dog have indgået et forlig, hvorfor retssagen er blevet aflyst.

Ifølge B.T.s oplysninger mente Strudal, at Lyngby Boldklub skyldte ham, hvad der svarer til et års løn, som han skulle have haft til gode som følge af fyringen.

Mark Strudal var træner i Lyngby Boldklub fra sommeren 2018 og frem til november samme år, hvor han blev fyret.

Den kendte danske tidligere fodboldspiller skulle have været repræsenteret i retten af advokat Jørn Bonnesen, som kender fodboldverdenen fra sit virke som agent og advokat for tidligere landsholdsstjerne Christian Poulsen.

Den 28. november 2018 fortalte Mark Strudal til B.T. således om fyringen i Lyngby, som af klubledelsen blev begrundet med at samarbejdet 'ikke var et match'.

»Jeg har godt vidst, at vi har gennemgået en forandring. Og der har været kæmpe, kæmpe udfordringer. Ikke kun for mig som træner, men kæmpe udfordringer for hele klubben på rigtig mange parametre, og det har været vanvittigt svært. Og uden at sige for meget kan jeg bare konstatere, at ikke alle har været afstemt i denne forandring.«