Politiet iværksætter en stor aktion søndag.

For første gang siden 7. august sidste år kommer der fans fra både Brøndby og FC København, når de to klubber mødes på Vestegnen i fjerdesidste spillerunde.

Efter to tætte opgør uden udebanefans bliver opgaven denne søndag en helt anden for ordensmagten, der skal forsøge at undgå, at de to store fangrupperinger kommer i clinch.

»Vi har et relativt stort politi-setup. Vi tror på, at der er nogle positive ting omkring denne kamp, men der er nogle gange nogle fans, der gør noget, der falder uden for det, de andre gerne vil. Derfor tager vi selvfølgelig ikke nogen chancer,« siger Mogens Lauridsen, der er politiinspektør hos Københavns Vestegns Politi.

Politiet følger FCK fans til stadion før en derby-kamp i Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Politiet følger FCK fans til stadion før en derby-kamp i Brøndby. Foto: Mads Claus Rasmussen

Op til kampen har de sammen med Københavns Politi, klubbernes sikkerhedsansvarlige og fangrupperne haft et møde for at få rammerne på plads, og det bliver hilst meget velkommen fra politiets side.

»De officielle fangrupper fra FCK og Brøndby havde taget initiativ til mødet, og det synes vi i sig selv er rigtig positivt,« fortæller Mogens Lauridsen og fortsætter:

»Der var en god stemning, og alle ville have, at det skulle blive en god oplevelse.«

»Det er længe siden, de har haft muligheden for at vise, at det kan de godt finde ud af, og det, tror jeg, at de gerne vil.«

Kommer I til at gøre noget anderledes?

»Nej, men vi kommer til at forsøge at være så tydelige omkring det, vi gerne vil, og hvad de gerne vil, og så har vi forsøgt at lave nogle aftaler omkring det,« siger han og fortæller, at de har lavet lidt små tilrettelser for at få folk sikkert til og fra stadion.

I begge lejre er der jo nogle forskellige frustrationsformer. I Brøndby er nogle af fansene uenige om, hvordan man skal støtte klubben eller ikke skal, mens man i FCK kan blive frustrerede over, at et mesterskab kan smutte. Hvordan kommer I til at håndtere de her former for frustration, der kan opstå?

»Vi håber, at det ikke kommer til at ske, men du har ret i, at vi har meget svært ved at finde ud af, hvad der sker i visse dele af fanmiljøet omkring Brøndby. Det er en intern uenighed om, hvilken vej man skal gå. Det kan godt spille ind og give nogle frustrationer, som vi ikke helt er klar på.«

»Derfor har vi et stort setup, som kan håndtere det, hvis det skulle ske. Men vi prøver som altid at sikre, at de fans, der eventuelt vil slås mod hinanden, ikke får mulighed for det. Det er ikke altid en super nem opgave.«

Der er dog forsigtig optimisme frem mod søndag.

»Vi har ingen efterretninger om, at der skal ske noget, og det har vi faktisk nogle gange, men ikke til denne kamp. Dermed ikke sagt, at der ikke kan ske noget, for nogle gange handler det også om resultater. De dér mål i sidste øjeblik er aldrig gode. Men vi tror på, at det bliver en god oplevelse for alle.«

Kampen i mesterskabsspillet sparkes i gang kl. 16.