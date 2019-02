Brøndbys rigmand, Jan Bech Andersen, kigger tilbage på et forsømt efterår og et stille transfervindue – og frem mod et forår, hvor Brøndby skal æde sig ind på FC Midtjylland og FC København.

Der blæser nye vinde over den københavnske vestegn. Efter at have oprustet massivt over en årrække havde de danske vicemestre et særdeles afdæmpet transfervindue, der blev smækket i torsdag aften.

Én decideret tilgang – svenske Simon Hedlund – blev det til. Og så hentede Brøndby 18-årige Luke Singh ind på en seksmåneders lejeaftale.

Ifølge Jan Bech Andersen har man prioriteret at satse på og udvikle den trup, man har sat sammen i løbet af de seneste par år.

»Selv om vi havde lyst til at lave nogle ændringer, kræver det også, der er en rationel tilgang til det faktum, at vi allerede har nogle, der er kapable. Ellers havde vi ikke købt dem til at starte med. Så må vi give dem noget tid og arbejde endnu mere med dem og sørge for, de lykkes. Det er det, vi har gjort. Hvis ikke vi kan sælge dem eller leje dem ud til acceptable priser, arbejder vi videre med det, vi har,« fortæller Brøndby-bossen og fortsætter:

»Vi har scoutet og gør det hele tiden ligesom alle andre. Det er ikke sådan, der absolut skal nogen ud, før der kan komme nogen ind. Men i forhold til bare at fylde på er vi også nødt til at skele til den økonomiske ansvarlighed.«



I har flere, der står over for kontraktudløb – er det noget, I skal have kigget på?



»Vi prøver hele tiden at kigge to til fire vinduer frem. Nogle gange – og det har vi gjort de sidste år – har vi prøvet at forlænge med spillere, for eksempel Pukki og Larsson. Det er fuldt forståeligt, at de så vælger at gå andre veje, hvor de kan tjene flere penge.«

»Så har vi valgt ikke at sælge for at holde kontinuiteten på holdet. Så er der nogle kontrakter, der løber ud, som er ældre, eller de skal have den sidste kontrakt i deres karrieres efterår. Dem lader vi gå, eller vi prøver at sælge dem til sommer.«



I forhold til det med kontinuitet – hvor opmærksomme er I på ikke at slippe mange store profiler på én gang? Var det ikke det, der ødelagde jeres efterår?

»Det var ikke exceptionelt som sådan, men når du har nøglespillere – hvis du tager den akse med Rønnow, Nørgaard og Pukki – og lige piller dem ud, gør det ekstra ondt og bliver ekstra hårdt. Johan Larsson er kommet ud, og der har vi haft Jens Martin Gammelby i et halvt år, som har spillet lidt kampe og trods alt spillet back og været med omkring landsholdet tidligere. Jeg håber og tror på, det ikke er en lige så stor sten i skoen, som det var at skifte aksen ud. Det ville altid blive en udfordring, og det vidste vi godt.«

»Omvendt var det to store salg og så et kontraktudløb. Det sker nogle gange, og det håber vi selvfølgelig ikke sker igen – vi skal sikre, at der er udløb på forskellige tidspunkter – men vi kan heller ikke gardere os mod, at der kommer bud på to eller tre spillere i samme vindue. Det gør der ofte, når man gør det godt.«

»Nu valgte vi at sælge sidste år. Det er ikke sikkert, vi ville gøre det én gang til, hvis vi kommer i samme situation – fordi vi er vel vidende om, at det gjorde ondt. Det er et enestående tilfælde, at det lige var aksen, der røg sidste sommer,« understreger Jan Bech Andersen.



Nu står forårssæsonen og tripper lige rundt om hjørnet – hvilke forventninger har du til det næste halvår?



»Først og fremmest skal vi forsvare tredjepladsen og simpelt hen gøre det bedre end efteråret. Det var for svingende. Vi skulle finde os selv, efter aksen var væk. Nye spillere er kommet ind. Jeg forventer klart et bedre og mere stabilt forår. Ellers bliver jeg meget skuffet, ud fra den betragtning at nu har folk haft tid til at vænne sig til ligaen.«

»Vi har haft et opstartsforløb på en måned, hvor folk er blevet kørt ind i systemerne og har arbejdet tæt sammen. Når du skifter ud i et sommervindue, kommer nogle senere, nogle har ikke spillet – det var tilfældet med Kaiser. Man bygger flyveren, mens man flyver. Her har man haft en måned uden kampe til at køre tingene ind, så jeg håber og tror på et mere stabilt forår end det efterår, vi så. Det var skuffende.«

Ja, det var skuffende. I er lige nu 17 og 14 point efter FC København og FC Midtjylland. Kom det bag på dig, at I havde så store problemer?

»Ja. Det var nogle udfald, som var tæt på chokerende. Det bliver man nødt til at sige. Der var nogle præstationer, hvor bundniveauet var meget lavere, end nogen af os havde forestillet os. Det er der blevet arbejdet med, for det er ikke acceptabelt. Det er ikke sådan, at vi rent budgetmæssigt – eller det, der ligner – peger hen mod at være 17 og 14 point efter FCK og FC Midtjylland.

Det er et hul, der er for stort?

»Det er et hul, der er for stort. I forhold til hvad vi burde præstere ud fra den økonomi, vi opererer med. Det er ikke et acceptabelt 'gap'. Det hul skal vi prøve at få lukket, det er helt sikkert.«

Så I tror på, at det hul kan lukkes?

»Nej, altså ... Det er altid svært at skulle jagte to hold. De skal begge gå alvorligt ned i kadence. Det er ikke der, vi kigger lige nu. Vi kigger på os selv, får hanket op i os selv og får noget stabilitet ind i holdet. Og noget rytme. Så er foråret kortere med kun 16 kampe, der er ret komprimerede.«

»Selvfølgelig skal vi have snuden i sporet fra start og komme derudad. Så skal vi forhåbentlig i slutspillet og møde de hold to gange, og de skal møde hinanden.«

»Kommer man ind i en stime den ene eller anden vej, kan man hurtigt smide seks til ni point. Det så vi selv i september sidste år.«

Der er seks runder tilbage af grundspillet – og der er umiddelbart hård kamp om slutspilspladserne. Det er vel lidt nervepirrende?

»Det bliver meget spændende. Når du kommer ind i de sidste par kampe, og nerverne hænger lidt uden på tøjet, så kan alt ske. Der er slet ingen tvivl om, at det gælder om at komme ud med hundrede procent fokus. Det siger de andre selvfølgelig også, og derfor skal vi ud med fuldt fokus fra start.«

Der var en del fokus på den manglende brug af unge spillere i efteråret. Har det været et tema op til denne halvsæson?

»Det altoverskyggende for mig, hvilket jeg også har talt med Ebbe (Sand, red.) omkring, er, at de bedste skal spille. Om de er unge eller lidt ældre, er en ting. Vi skal vinde og stille det bedste hold. Hvis de unge presser på og gør det godt til træning, skal de have chancen, og det håber jeg også, de får.«

»Men i udgangspunktet skal vi stille det bedste hold og de bedste 11 hver gang. Det er princippet her. Der er altid meget på spil. Men jeg tror på, nogle af de unge sagtens kan gøre det lige så godt som de ældre og etablerede. Jeg håber og tror, de får chancen i foråret, og håber, de kan vise, de sagtens kan være med på det her niveau.«

Og det er vel også godt for jeres 'ungdoms-brand' i Brøndby?

»Absolut. Det ligger klart i narrativet her. Og ikke bare der – for ét er, hvad man siger, noget andet er, hvad man gør. Det har vi haft samtaler omkring med sportsdirektøren og træneren. Hvis folk er dygtige nok og trænger sig på, skal de spille. Det er ikke lønchecken, der bestemmer, hvem der spiller for os. Det er noget, vi vil have fokus på sammenlignet med tidligere. Det er helt sikkert,« slutter Jan Bech Andersen

Brøndby møder i forårspremieren FC Nordsjælland på udebane søndag den 10. februar.