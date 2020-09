Jesper Lindstrøm er blevet Brøndbys symbol på en formidabel sæsonstart – i hvert fald resultatmæssigt.

I første runde kom han ind i pausen af kampen mod Nordsjælland og var med til at vende et faretruende nederlag, i sidste weekend scorede han så mod FCK i sejren i Parken, og søndag gentog han så bedriften i 2-1-sejren over Horsens, der giver mandskabet maksimalt udbytte af de første tre kampe.

»Det går godt for tiden, men jeg havde også en glimrende start på sæsonen sidste år, men fik et dyk. Lad os håbe, at det bliver bedre nu og fortsætter sådan her, for så ser det sgu godt ud,« siger Jesper Lindstrøm, der erkender, at det omtalte dyk fra sidste sæson ramte ham.

»Jeg tror, det var rigtig sundt for min udvikling, at jeg fik noget tid på bænken i sidste sæson. Forstået på den måde, at jeg kunne arbejde med mig selv og med min mentaltræner om, hvad man skal gøre i de situationer, for det var hårdt som 19-årig at få rigtig meget succes og hype og så blive pillet fuldstændig ned,« forklarer han og fortsætter:

»Men jeg har taget det med åbne arme og udviklet mig på det grundlag, man nu kan som spiller til træning og på bænken. Jeg tror, det har været skidesundt for min udvikling, og det kan man måske se i løbet af denne sæson, hvor jeg måske ikke får det samme dyk,« lyder det fra Lindstrøm, der i denne sæson ikke bare er gået ud af teenageårene, men også ifølge eget udsagn er blevet mere voksen i sit udtryk på banen.

»Jeg er blevet meget mere moden i mit spil og ved, hvornår jeg skal vende, og hvornår jeg skal gå dybt og sådanne nogle ting. Det kommer af at få spilletid, og jeg har spillet rigtig meget i første sæson, og det har hjulpet mig rigtig meget. Lad os håbe, at jeg ikke får et dyk igen, for jeg synes, det går godt,« pointerer 'Jobbe'.

Hans mål mod Horsens lignede til forveksling en kopi af drømmehugget fra Parken, men denne gang havde scoringen det touch, at han gav Horsens-anfører Hallur Hansson en tunnel med på vejen.

»Dommeren stod lidt i vejen, og det er lidt irriterende, og om den ryger mellem benene eller ej, det er lidt ligegyldigt, men jeg får den lidt heldigt med og sparker den ind i det korte hjørne, hvor der som regel er et frit rum, når man kommer fra venstre,« siger Jesper Lindstrøm om sin flotte scoring.

Flot var Brøndbys præstation dog ikke, men det var Horsens' indsats nu heller ikke.

»Vi er sgu lidt ærgerlige i dag, fordi vi havde håbet på at spille lidt bedre fodbold og stå lidt bedre i presset, men vi bliver bare nødt til at træne, men når det er sagt, står vi med ni point efter tre kampe, og det kan man sgu aldrig brokke sig over.«

»Vi spiller med en masse unge, og Maxsø er kommet tilbage fra sin karantæne, og det er lidt rodet, men jeg synes, at det viser vores mentalitet, at vi kan hive ni point ud af ni mulige,« slutter Jesper Lindstrøm.