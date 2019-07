Sønderjyske fører 3F Superligaen efter fredagens 3-0-sejr over Lyngby, hvor angriberen Mart Lieder strålede.

Mart Lieder blev fredag aften den helt store helt for Sønderjyske, da han scorede to mål og lavede en assist i 3-0-sejren over Lyngby.

Dermed går Sønderjyske op på førstepladsen i 3F Superligaen med syv point efter tre kampe. Både FC København, FC Midtjylland og Brøndby kan dog gå forbi sønderjyderne senere i runden.

Sejren kom i hus efter en særdeles effektiv anden halvleg af Sønderjyske, hvor Mart Lieder scorede til 1-0 og 2-0, mens Mads Albæk lukkede til 3-0.

Lyngby ramte indersiden af stolpen en gang i hver halvleg, men i begge situationer var heldet med gæsterne, der altså tager tre point med hjem til Haderslev.

Kampens indledning var præget af en lang række fejlafleveringer fra begge mandskaber, og der var derfor langt mellem chancerne.

Første halvlegs bedste forsøg stod Jesper Christjansen for efter 33 minutter, da han efter godt opspil i højre side bankede bolden på stolpen.

Stefan Gartenmann kom i første halvlegs døende minutter til en hovedstødschance efter et hjørnespark, men forsvarsspilleren headede langt over mål.

Sønderjyske tog føringen efter 59 minutter, da Rilwan Hassan fandt Mart Lieder på midten, der sparkede bolden fladt i det lange målhjørne.

Fem minutter senere prellede Emil Nielsens afslutning af på træværket, og derfor kunne Mart Lieder sende Sønderjyske foran 2-0 med et køligt lob efter 71 minutter. Inden da havde han med ét langt løb tilbagelagt halvdelen af banens længde.

Mart Lieder var med otte minutter igen i oplæggerens rolle, da han serverede bolden for fødderne af Mads Albæk, der bankede bolden i mål til slutresultatet 3-0.

I næste runde venter der Sønderjyske en hjemmekamp mod FC København, mens Lyngby tager imod AGF.